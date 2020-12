«  Southern Charm  »: Madison LeCroy révèle si elle est intéressée par John Pringle maintenant qu’elle a rompu avec Austen Kroll

Maintenant que Madison LeCroy de Charme du Sud est célibataire, est-elle prête pour « Pringle? » Le nouveau venu John Pringle n’était pas timide quand il a dit à l’ex-petit ami de LeCroy (maintenant), Austen Kroll, qu’il avait des «projets» sur sa sortie.

Austen Kroll et Madison LeCroy | Paul Cheney / Bravo

Le couple était toujours ensemble lorsque Pringle a fait cette déclaration, mais maintenant que LeCroy est célibataire, est-elle en train de se faire plaisir avec Pringle à Charleston? «J’apprécie beaucoup sa compagnie», a récemment déclaré LeCroy à Showbiz 45Secondes.fr. «J’aime sa personnalité.»

Alors ça veut dire qu’ils sortent ensemble? «Je pense qu’en ce moment, je ne le vois pas de façon romantique», admit-elle. «C’est difficile pour moi de le voir comme ça. Je ne pense tout simplement pas qu’il soit fait pour moi.

LeCroy a partagé qu’elle pensait que Pringle allait rester dans la zone d’amis. «Je pense qu’il va être mon copain», dit-elle. Comme LeCroy, Pringle est un parent célibataire et les téléspectateurs verront que les deux se lient à travers des rencontres avec leurs enfants.

John Pringle était clairement dans la zone d’amis lors d’un match de la « WWHL »

LeCroy semblait toujours être avec Kroll lorsqu’elle est récemment apparue sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. Alors que le couple avait rompu à ce moment-là, elle a clairement indiqué qu’elle avait déjà mis Pringle dans la zone d’amis.

Elle a joué au jeu « Who Makes You Tingle, Austen or Pringle » sur WWHL. LeCroy a déclaré que si Pringle avait un meilleur corps, elle pensait que Kroll était plus responsable. Elle pensait également que Kroll était plus stable financièrement avec un meilleur sens de la mode. LeCroy pensait également que Kroll avait de meilleurs cheveux, sentait mieux et était encore plus intelligent que Pringle. «Je n’ai jamais senti Pringle», a-t-elle ajouté.

Madison LeCroy dit que la rupture avec Austen Kroll devait avoir lieu

Les téléspectateurs ont vu la rupture en larmes lors du dernier épisode de Charme du Sud. LeCroy a expliqué à Showbiz 45Secondes.fr qu’elle et Kroll sont à des endroits différents dans leur vie. «Nous sommes séparés et nous le sommes depuis un moment», a-t-elle fait remarquer. «Austen et moi, malheureusement, c’était quelque chose qui devait juste se produire. J’espère que nous pouvons rester civils et être amis. »

«Je ne veux vraiment pas avoir de mauvais sang nulle part», a-t-elle poursuivi. «J’espère que nous pourrons voir la situation dans son ensemble ici et dire simplement que le timing était mauvais. Et sommes-nous compatibles? Comme ce sont des choses sur lesquelles nous devions travailler. Je peux certainement dire que nous l’avons donné à 100% et que cela ne fonctionnait toujours pas très bien.

Les fans ont pu voir comment Kroll et LeCroy ont adopté une approche totalement différente de la pandémie, par exemple. «Au début, j’avais très peur», dit-elle. LeCroy a déclaré qu’elle n’était généralement pas trop inquiète ou effrayée, mais qu’elle était préoccupée pour le bien de son fils Hudson.

Kroll n’était pas aussi inquiet de la pandémie. Lui et Craig Conover passaient la plupart de leur temps à boire et à se mélanger. Ils ont tous deux fini par attraper un coronavirus (COVID-19). «Il m’a appelé et je pouvais à peine comprendre ce qu’il disait parce que et il était en train de brouiller ses mots», se souvient LeCroy. «Cela m’a juste fait voir un côté de lui. Nous étions juste sur deux chemins différents. J’aurais juste aimé qu’il ait été différent tout au long de cette affaire.

Charme du Sud est le jeudi 9 / 8c sur Bravo.