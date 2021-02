SOUTH PARQ Vaccination Special arrive à Comedy Central en mars

PARC DU SUD tout au long de ses vingt ans et plus, son histoire a constamment trouvé un moyen à la fois de divertir et même d’insulter beaucoup, sans jamais perdre son attrait. Leur plus récent épisode PANDEMIC SPECIAL a recueilli plus de 4 millions de vues tout en parlant de nombreux problèmes auxquels les gens du monde entier sont confrontés lors de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19.

Eh bien, le train COVID pour la série animée à succès ne ralentit en aucun cas. Comedy Central vient de publier la promo de son prochain VACCINATION SPECIAL qui sera diffusée le 10 mars. PARQ SUD (comme il s’est étiqueté) des résidents font la queue devant un Walgreens dans l’espoir de recevoir une vaccination et un videur est à la porte comme une boîte de nuit. Ensuite, la famille STOTCH, Steven, Linda et Butters essaient de se précipiter pour obtenir le coup de feu, mais sont retenus par la sécurité jusqu’à ce qu’une femme âgée qui proclame «79 BITCHES» soit autorisée à entrer.

C’est tout pendant que la chanson à succès de LMFAO COUPS joue et il y a des lumières disco. Découvrez la promotion par vous-même et attachez votre ceinture pour le trajet. Actuellement, la série et le spécial pandémie peuvent être diffusés sur la plateforme HBO Max.

https://www.youtube.com/watch?v=BPpp7R1aFNon