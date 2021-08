South Park sécurise 6 nouvelles saisons et 14 films en streaming

South Park est resté pendant près de 30 ans comme l’une des grandes références animées de l’humour noir et de la satire sociale, et tout indique que les mésaventures de Stan, Kyle, Cartman et Kenny sont loin d’être terminées, en raison de la nouvelle donne qui ses créateurs ont fait avec Comedy Central et Paramount +.

Trey Parker et Matt Stone n’ont pas seulement réussi à obtenir le mandat de South Park à la télévision pendant six saisons supplémentaires. Ils ont également conclu un accord historique pour la production de 14 films pour la plateforme de streaming, avec le soutien de la marque MTV Entertainment de ViacomCBS, assurant ainsi la pérennité de la franchise.

Parker et Stone ont publié une déclaration spéciale remerciant Comedy Central d’être leur maison au cours des 25 dernières années et qu’ils ont trouvé avec ViacomCBS une façon différente de produire la série pendant la pandémie, remerciant le soutien des producteurs de l’émission pendant cette période. .

On a hâte de se remettre aux traditionnels épisodes de South Park mais on peut aussi essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui prennent toujours une chance avec nous.

De cette façon, South Park a déjà sa 30e saison avec une projection pour son arrivée à Comedy Central en 2027. L’utilisation de licences de personnages et de coûts de production pour les nouvelles saisons et les bandes de streaming feraient de cet accord une valorisation approximative de 900 millions de dollars. .

Malgré les imprévus sanitaires pendant la pandémie, l’équipe créative de South Park a réussi à produire des spéciaux de deux heures. « The Pandemic Special », sorti fin 2020 et « South ParQ Vaccination Special », sorti début 2021, ayant tous deux reçu un large accueil des fans et des critiques spécialisés.