Sous zéro pour PlayStation 5

Logitech G502 LIGHTSPEED Souris Gamer sans Fil, Capteur Gaming HERO 25K, 25 600 PPP, RGB, Ultra-Léger, 11 Boutons Programmables, Batterie Longue Durée, POWERPLAY-compatible, PC - Noire

Conception Haute Performance: la forme emblématique qui a repoussé les limites de l'équipement optique sur PC a évolué pour de meilleures performances sans fil ; une coque extra-fine de 1,2 mm et la structure de l'endosquelette interne réduisent le poids pour une prise en main plus ergonomique Technologie Wireless LIGHTSPEED sans Fil: les professionnels de l'eSports font confiance à l'écosystème LIGHTSPEED des technologies sans fil pour fournir des performances gamer de qualité professionnelle, ultra-rapides et fiables Capteur HERO 25K: le capteur HERO offre les meilleures performances de sa catégorie pour atteindre jusqu'à 25 600 PPP, pour des performances gamer au pixel près avec zéro lissage, filtrage ou accélération 11 Boutons et Molette de Défilement Ultra-Rapide: les boutons principaux offrent une tension avec des ressorts métalliques pour une activation rapide et précise. Personnalisez les combinaisons de touches et les macros pour chaque jeu et chaque application. La roulette de défilement ultra-rapide vous permet de parcourir rapidement de longs documents et pages Web Poids et Couleurs entièrement Personnalisables: personnalisez le poids et l'équilibre de votre souris RVB avec les six poids ajustables inclus pour un suivi, un ciblage optimisé au pixel près, et une prise en main ergonomique et choisissez parmi les 16,8 millions de couleurs LIGHTSYNC RVB pour une immersion totale Capteur nouvelle génération: capable de détecter des mouvements au sous-micron près et de suivre un mouvement à moins d’un millionième de mètre avec une précision exceptionnelle SANS FIL. SANS LIMITE : le n° 1 mondial des périphériques de gaming sans fil - D'après des données de ventes agrégées indépendantes (fév. 2019 - fév. 2020) sur le nombre d'unités de périphériques de gaming sans fil (claviers, souris et casques PC) Configuration requise: Windows 7 ou version ultérieure, Mac OS X 10.11 ou version ultérieure, Chrome OSTM, Port USB, Accès à Internet pour télécharger le logiciel Logitech G HUB