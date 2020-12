«  Sous le pont  »: la chef Rachel dit qu’elle ne peut pas supporter l’apparence du visage de Francesca Rubi

Chef Rachel Hargrove de Sous le pont a partagé qu’il n’y avait certainement aucun amour perdu en ce qui concerne sa relation de travail avec le chef ragoût Francesca Rubi.

Rachel Hargrove | Banque de photos Bravo / NBCU

Elle avait précédemment laissé entendre que la relation était tiède, mais a récemment tweeté qu’elle ne supportait pas l’apparence de son visage. Un fan a posé des questions sur la dynamique entre Isabelle «Izzy» Wouters et Elizabeth Frankini. Frankini s’est confiée à Wouters sur l’anxiété qu’elle a ressentie en travaillant pour Rubi. Wouters a accepté car elle était soulagée d’être transférée de son travail à l’intérieur à l’équipe de pont.

Wouters s’est rangé du côté de Frankini et a convenu que Rubi était dur avec elle. «Je n’ai pas tout vu et je comprends pourquoi Fran a eu des problèmes avec Liz. Mais j’ai vu le grignotage et les réprimandes constantes et je ne l’ai pas toléré ni estimé que c’était juste », a déclaré Wouters tweeté lors du dernier épisode.

C’est à ce moment-là que le chef Rachel a dit que la partie était terminée pour elle

Hargrove a partagé son opinion sur Rubi sur le fil. «C’était fini pour moi», a-t-elle écrit. «Elle m’a juste parlé de la merde de trop de gens. Je ne peux même plus supporter l’apparence de son visage maintenant.

Rubi et Hargrove partageaient une cabane et Hargrove était souvent vue en train d’écouter les plaintes de Rubi à propos de Frankini. Dans le même temps, Frankini s’est confié à Hargrove à propos de Rubi aussi, laissant le chef coincé au milieu.

CONNEXES: « Sous le pont »: le chef Rachel dit que les choses deviennent « vraiment mauvaises » avec Eddie Lucas

Un fan a répondu au commentaire de Hargrove ne sachant pas quels autres « sh * t » ils ont manqué. « Ouais, vous pourriez le voir … l’édition, c’est glisser ses t * ts dans la boue et atteindre les notes, » répondit-elle.

Le chef Rachel a dit « c’est ce que c’est » quand il s’agissait de Francesca Rubi

Hargrove et l’ancien chef cuisinier Kate Chastain sont amis et ils ont travaillé ensemble avant que Chastain ne rejoigne l’émission. Et alors que Hargrove aurait probablement préféré travailler avec Chastain, elle a dit que Rubi n’était tout simplement pas sa tasse de thé.

«C’est ce que c’est», a-t-elle déclaré à Decider. «Ce sont des douleurs de croissance. En même temps aussi, je connaissais Kate [wouldn’t be there]. Et puis elle et moi étions en communication, vraiment. Ensuite, j’ai eu l’opportunité de faire le spectacle, et j’étais vraiment excité. J’étais comme, ‘Ouais, enfin!’ Après sept ans à entendre parler de casting, je me suis finalement dit: «Faisons-le». Et puis ils se sont dit: ‘Allons-y.’ »

CONNEXES: « Sous le pont »: Hannah Ferrier dit que ce n’est pas juste Francesca Rubi obtient un grand chef lors de sa première saison

« J’ai vraiment pensé, à un moment donné, j’étais comme, Kate va revenir », a déclaré Hargrove. «Nous sommes amis, nous avons travaillé ensemble. Mais cela fonctionne aussi avec une dynamique différente. C’est ce que c’est. »

Un autre ragoût en chef avec lequel Hargrove aurait vibré est Hannah Ferrier. Les deux ont échangé des plaisanteries drôles et sarcastiques. Ferrier a même dit que ce n’était pas juste que Rubi ait un chef aussi fantastique pour sa première saison.

«Ce que j’aurais donné pour travailler avec Rachel», écrit Ferrier dans un tweeter. «Sérieusement – j’ai mis en 4 saisons et j’ai trouvé un chef qui fait des steaks au micro-ondes et Francesca est une débutante et obtient le meilleur chef de l’histoire de la franchise Under Deck…?! Ça ne semble pas juste… »