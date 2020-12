«  Sous le pont  »: Kate Chastain nuance Shane Coopersmith pour «  Vouloir sauver la planète mais prendre un emploi sur un yacht à moteur  »

Ancien Sous le pont Le ragoût en chef Kate Chastain a souligné la contradiction du message de durabilité du matelot de pont Shane Coopersmith alors qu’il travaillait à bord d’un superyacht.

Kate Chastain | Banque de photos Bravo / NBCU

Les superyachts sont connus pour être l’un des plus grands contrevenants à la durabilité, utilisant «plus de trente-deux millions de gallons de pétrole» et «produisant 627 millions de livres d’émissions de dioxyde de carbone par an. Les superyachts du monde consomment et polluent plus que des nations entières. » Et tandis que l’industrie s’efforce de prendre des mesures pour créer des yachts durables, Chastain a trouvé le message de Coopersmith un peu contradictoire.

«Je pense que Shane parle de durabilité sur Regardez ce qui se passe en direct est à peu près aussi efficace que Shane voulant sauver la planète mais acceptant un emploi sur un yacht à moteur », a déclaré Chastain sur Regardez ce qui se passe. Vivre avec Andy Cohen. Cela a incité l’hôte Andy Cohen à éclater de rire alors qu’il se débattait avec Coopersmith comme invité la semaine précédente.

« J’aurais dû lui faire remarquer que les yachts à moteur sont les plus gourmands en essence », a répondu Cohen. « Nulle part! » Coopersmith a déclaré à plusieurs reprises que la seule raison pour laquelle il est devenu matelot Sous le pont était de sensibiliser à la durabilité. Mais aussi pour développer ses médias sociaux en tant qu’influenceur.

Kate Chastain a ombragé Shane Coopersmith avant son apparition dans la « WWHL »

Coopersmith est vu en train de journaliser dans l’émission et Chastain ne pouvait s’empêcher de trouver de l’humour avec le moment. «Capture d’écran du journal de Shane», elle légendé l’image d’un gribouillage dans le journal d’un enfant qui dit: « Cher journal, la navigation de plaisance est difficile. »

Elle a également compati avec Cohen lorsque Coopersmith (a essayé) de jouer «Do You Regret It» sur WWHL. «LOL aux #millenialvibes sur #WWHL: Andy: le regrettez-vous?! Millennial Shane: «Oui… .et non ……. question suivante« Personne ne m’a appris »« La journalisation est pour ma santé mentale »,» elle imité ses réponses et question d’éviter.

CONNEXES: « Sous le pont »: Elizabeth Frankini admet qu’elle était déçue de ne pas se mettre au travail pour Kate Chastain

Chastain plus tard ombragé lui, « Alors … vous êtes tous pour les pailles en plastique alors? » elle a tweeté. Coopersmith a tenu à remplacer les pailles en plastique du bar My Seanna par des pailles en papier. Il a fait cela pendant que les autres matelots travaillaient dur.

Andy Cohen en avait assez et était frustré par Shane Coopersmith

Cohen avait l’air ennuyé lorsque Coopersmith revenait sans cesse à son message sur le fait d’être un influenceur du développement durable et d’éviter ses questions. Cohen a partagé sur son histoire Instagram qu’il était en effet frustré. «La nuit dernière a été… frustrante!» il a écrit sur le moment vidéo de « Do You Regret It? »

CONNEXES: « Sous le pont » prend un virage sauvage avec le départ de 2 membres d’équipage

Coopersmith ne pouvait pas répondre s’il regrettait d’avoir été surpris en train de faire la sieste. «Cet échange me rappelle SCTV esquisser «à moitié d’esprit» », a écrit Cohen sur son histoire Instagram. Alors Cohen vient de dire: « Pas de regrets! » Coopersmith a tenté de diriger le jeu en disant: «Question suivante».

C’est à ce moment-là que Cohen s’est ennuyé de l’émission. «Eh bien, le regrettez-vous ou non?» Demanda Cohen à Coopersmith. «Le jeu est« Ne le regrettez-vous pas! »»

«Je veux dire… oui et non», dit-il. « Pour être honnête avec toi. » Cohen a abandonné à ce moment-là. «D’accord», dit-il. Cohen a admis qu’il était tellement exaspéré par Coopersmith que son apparence rivalisait avec une émission virale à deux Règles de Vanderpump les membres de la distribution ne pouvaient pas arrêter de maudire.