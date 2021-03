Sous la calotte glaciaire du Groenland, à 1,4 km de profondeur, ils découvrent des plantes fossilisées

Ryobi Souffleur 18V - max 245 km/h - 1 bat Li-Ion 4Ah + chargeur

Avantages : Poignée Ergonomique Micro-alvéolée : Prise En Main Ferme Et Confortable Et Meilleure Maitrise De La Machine Interrupteur Ergonomique : Mise En Marche Et Arrêt De L’outil Simple Et Rapide Performant Et Silencieux : Vitesse De Soufflerie De 245 Km/h Pour Un Travail De Qualité. Outil Très Silencieux