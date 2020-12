Souhaitez-vous donner 288 888 euros pour cette Audi RS Q8 de Mansory?

Connu pour ses transformations audacieuses (et pas toujours de bon goût), Mansory est revenu à «l’attaque», intervenant désormais dans un Audi RS Q8, avec une série de changements esthétiques, mécaniques et dynamiques, pour lesquels la célèbre société de tuning demande des 288 888 euros – le prix que nous voyons sur mobile.de.

Esthétiquement elle se démarque par rapport à la RS Q8 déjà agressive et sportive par l’ajout de plusieurs éléments en fibre de carbone. Ceux-ci comprennent le cadre de la calandre avant, le séparateur ou les prolongateurs de passage de roue.

Même à l’étranger, l’Audi RS Q8 de Mansory présente d’énormes jantes (jusqu’à) 24 pouces et une peinture noire avec des accents rouges qui garantissent que cette RS Q8 suit le chemin des transformations généralement accrocheuses (et quelque peu controversées) de Mansory .

Plus puissant, bien sûr

Pour Mansory le 600 ch et 800 Nm chargés par le V8 d’une capacité de 4,0 l ne suffisent pas et c’est pour cette raison que le préparateur allemand lui a proposé un ECU reprogrammé et un nouveau système d’échappement.

Le résultat final est 780 ch de puissance et 1000 Nm de couple, des chiffres qui permettent à l’Audi RS Q8 de Mansory d’atteindre 100 km / h en seulement 3,3 secondes (0,5 s de moins que le modèle de série) et d’atteindre 320 km / h en vitesse de pointe (le modèle d’origine est à 305 km / h).

Plus de puissance et de distinction est ce que le Offres Audi RS Q8 de Mansory. Mais suffiront-ils à justifier les 288 888 milliers d’euros qu’il a réclamés – plus de 100 milliers d’euros de différence pour une RS Q8 standard au France, et plus du double pour une RS Q8 en Allemagne?

Laissez-nous votre avis dans les commentaires.