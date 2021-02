Souhaitez-vous aller dans l’eau gelée pour sauver votre téléphone? Cet homme n’en a même pas douté

Un garçon se promène tranquillement dans une ville canadienne en plein hiver, prend des photos et … Oups, mobile à la mer! Le fait est qu’il n’y a pas trop réfléchi pour le récupérer.

Que ne ferions-nous pas pour nos smartphones! Et c’est que oui les amis, c’est l’appareil que nous utilisons le plus tous les jours et avec lesquels nous faisons pratiquement tout, de la communication à la consommation de contenu, en passant par les jeux ou la navigation sur Internet, en plus de porter pratiquement l’intégralité de notre vie numérique (et pas si numérique) y compris des photographies, des historiques de discussion, des accès bancaires et un long etc.

Dans tous les cas, vous devez jeter beaucoup d’appartements faire ce que ce citoyen canadien a fait essayer de sauver votre smartphone de l’eau glacée, quelque chose qui vous fera frissonner de vos canapés et que beaucoup d’entre nous penseraient deux ou trois fois à coup sûr … Le voyons-nous ensemble?

L’histoire est si curieuse que nous n’avons pas pu résister à vous l’apporter de la main de Gadgets Now, et c’est ça ce gars célébrait la joyeuse Saint Valentin Prendre des photos dans les environs de l’hôtel Fairmont Empress, dans la belle ville de Victoria en Colombie-Britannique, au Canada, quand son tout nouvel iPhone XS est passé par-dessus bord avec son propriétaire sautant derrière pour le sauver.

Faites attention où vous allez avec votre mobile en prenant des photos et tenez-le bien, car il peut tomber au moment le moins attendu et vous forcer à un énorme coup … Souhaitez-vous entrer dans l’eau glaciale?

Evidemment, le protagoniste de notre histoire y a aussi pensé un peu, eh bien l’eau sous ces latitudes est si froide que l’opération de sauvetage méritait une étude préalable, cherchant d’abord l’endroit où l’iPhone XS s’est reposé au fond de la mer, ne se déshabillant ni court ni paresseux en plein hiver canadien, et sautant en slip pour récupérer son appareil précieux des griffes de la glace:

Un homme de Victoria saute dans le port intérieur glacial pour sauver son iPhone. 🥶 Vous vous demandez si cela a fonctionné par la suite? Nous avons la réponse ici: https://t.co/K9jRSKLvca#victoriabuzz #yyj pic.twitter.com/ANBbubFAQT – Victoria Buzz (@victoriabuzzes) 16 février 2021

Celles secondes de nage jusqu’à l’échelle de départ ils méritent presque une médaille olympique aux Jeux d’hiver, mais à défaut, ils ont la plus grande reconnaissance de nous tous qui avons apprécié leur exploit, que le garçon lui-même a expliqué avec conviction de quoi « J’avais le sentiment que cela fonctionnerait parfaitement, alors j’ai sauté dessus pour le récupérer ».

Et c’est que même si en effet l’iPhone XS est un smartphone certifié IP68, personne n’avait prouvé qu’il résistait conditions de température extrêmes, quelque chose que cet homme corrobore en déclarant que « Je n’étais pas vraiment sûr pendant que je m’échauffais, mais l’homme qui a enregistré les vidéos me les a envoyées et j’ai senti le téléphone sonner dans ma poche ».

Un cas curieux, certes, qui cessera sûrement d’être si curieux si l’on se pose la grande question ici … Que seriez-vous prêt à faire pour vos smartphones? Je ne sais rien d’autre, mais je ne saute pas dans l’eau glacée ou folle!

