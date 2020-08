Sortir du contrat: comment résilier correctement l’assurance

Trop cher, trop peu de service ou tout simplement une protection superflue: il peut être intéressant de changer ou d’annuler une assurance pour diverses raisons. Ce que vous devez considérer.

Certains clients souhaitent sortir d’un contrat d’assurance existant – s’ils ne sont plus satisfaits de leur fournisseur ou s’ils trouvent de meilleures offres, par exemple.

Un changement peut avoir du sens. Parce qu’il y a une forte concurrence entre les assureurs. Avec de meilleures conditions, de nouveaux clients sont souvent attirés, déclare Felix Riesenberg, porte-parole du prestataire de services de résiliation de contrat Aboalarm.

Revoir les contrats régulièrement

En général, selon Riesenberg: “Plus l’assurance est ancienne, plus il en coûte pour la résilier. Il est courant que les assureurs traitent leurs clients existants moins bien que les nouveaux clients.” Il vaut la peine de comparer les différents fournisseurs et tarifs et, si nécessaire, de changer: “Aucun assureur n’est en tête de tous les contrats”, explique Elke Weidenbach du centre de consommation de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Parfois, il est même judicieux d’anticiper la résiliation de l’assureur – s’il devient évident que l’entreprise souhaite résilier le contrat. «Un nouvel assureur demande qui a annulé le contrat précédent», explique Weidenbach. Il peut alors être difficile d’obtenir un nouveau contrat.

Respectez les délais et les conditions

Les exigences et les délais de résiliation varient en fonction du contrat. “Le délai de résiliation ordinaire est généralement de trois mois, celui de l’assurance automobile d’un mois”, explique le médiateur des assurances Wilhelm Schluckebier. “En assurance-vie, le contrat peut être correctement résilié à la fin de la période d’assurance en cours.”

Vous ne pouvez pas vous débarrasser de nombreuses polices d’assurance à volonté, mais seulement à la fin de l’année d’assurance. Cela ne dure souvent pas du 1er janvier au 31 décembre, mais dure douze mois à compter du début de l’assurance.

Quand une résiliation spéciale est justifiée

Cependant, les polices peuvent également être résiliées quelle que soit la période de préavis régulière s’il existe une raison particulière de le faire. Par exemple, si l’assureur augmente la prime en raison d’une clause d’ajustement sans accorder plus de prestations.

Une telle résiliation doit être reçue par l’assureur au plus tard un mois après l’annonce d’une augmentation de prime. Il entre en vigueur au moment où la prime la plus élevée devrait être payée. Un tel droit de résiliation existe également si la prime reste la même, mais que la protection doit être réduite – par exemple, l’assureur introduit une franchise, l’augmente ou réduit la somme assurée, explique Schluckebier.

Quiconque a réglé une réclamation par l’assurance peut résilier extraordinairement le contrat dans un délai d’un mois à compter de la conclusion des négociations d’indemnisation. Il en va de même si l’assureur refuse de réparer le dommage survenu. Selon le type d’assurance, il peut y avoir d’autres raisons reconnues de résiliation particulière – par exemple en raison d’une situation de vie particulière: double assurance, décès ou changement de véhicule.

Mieux vaut annuler par écrit

L’annulation est possible par lettre, fax ou e-mail. En cas de résiliation spéciale, la raison doit toujours être indiquée; dans le cas de résiliation ordinaire, cela n’est pas nécessaire.

«Si vous donnez un avis peu de temps avant la date limite, nous vous recommandons d’envoyer un tel avis par courrier recommandé», déclare Riesenberg. Demandez à l’assureur de confirmer la réception de l’annulation. «En cas de doute, l’assuré doit non seulement prouver qu’il a envoyé l’avis de résiliation, mais que l’assureur l’a bien reçu à temps», explique le porte-parole d’Aboalarm.

Faites attention à une protection complète

Quiconque se retire de l’assurance doit s’assurer d’être protégé contre tous les risques incalculables. “Les dommages les plus importants que l’on puisse supposer doivent toujours être assurés”, conseille l’avocat des consommateurs Weidenbach.

«Lors de la résiliation d’une assurance obligatoire telle que l’assurance responsabilité civile automobile, il est également important de garantir une protection complète», déclare le Médiateur Schluckebier. Sans contrat d’affiliation, le véhicule pourrait être contraint de se mettre hors service. Weidenbach recommande d’annuler les polices uniquement si vous avez une alternative et que le changement n’entraîne aucune lacune de protection.

Avant de mettre fin à un contrat, les assurés doivent savoir exactement quelles seront les conséquences – voici trois exemples:

1. Assurance vie ou invalidité: Ici, Schluckebier met en garde contre une prudence particulière. S’il s’agit d’améliorer les conditions, il faut se demander si l’on peut encore obtenir une couverture d’assurance équivalente.

“Plus l’âge d’entrée est élevé, les cotisations augmentent souvent. Il est possible que le bilan de santé soit désormais moins favorable, de sorte que vous ne recevez pas du tout un nouveau contrat ou un seul avec l’exclusion des risques de maladies antérieures”, explique-t-il.

2. Pension Rürup: Le contrat pour une pension Rürup financée par l’État ne peut être résilié. «Vous pouvez cependant l’exempter de cotisations», explique Felix Riesenberg du prestataire de services de résiliation de contrat Aboalarm. Cela présente l’avantage que les contributions déjà payées continuent de rapporter des intérêts. Cependant, des frais peuvent être dus pour l’exonération des cotisations et la pension de vieillesse peut être inférieure.

3. Contrat Riester: Vous pouvez annuler cela. Ensuite, vous devez rembourser la totalité de la subvention de l’État, dit Riesenberg.