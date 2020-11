Sortie du premier volume de la bande originale de la saison 2 de Mandalorian

Aujourd’hui Le mandalorien L’épisode marque la mi-parcours de la saison et pour marquer l’occasion, Disney a publié la bande originale numérique pour Chapitres 9 à 12.

La saison dernière, les fans ont eu droit à une sortie numérique de Le mandalorienla bande originale de la semaine suivant la sortie d’un épisode. Cela n’a pas été le cas cette saison, laissant les fans se demander quand ils pourraient écouter ces interprétations musicales douces et douces.

Aujourd’hui, Lucasfilm a livré. Volume 1 (Chapitres 9 à 12) a lancé numériquement sur un certain nombre de services, que vous pouvez trouver ICI. Mieux encore, ils ont annoncé le deuxième volume de la bande originale, combinant les quatre derniers épisodes de la saison, qui sera lancé le 18 décembre.

Walt Disney Records publie la bande originale numérique de la saison 2 de «The Mandalorian», la série d’action en direct de Lucasfilm, gagnante d’Emmy, diffusée exclusivement sur Disney +. L’album numérique de la saison 2 de Mandalorian, volume 1 (chapitres 9 à 12) présente la partition du compositeur primé aux Oscars, Grammy et Emmy, Ludwig Göransson (Tenet, Black Panther).

Plus tôt cette année, Göransson a remporté son premier Emmy pour «The Mandalorian» «Chapter 8: Redemption» dans la catégorie Outstanding Music Composition For A Series (Original Dramatic Score). Pour la première saison de «The Mandalorian», Göransson a sorti huit albums complets, un album par épisode, avec des thèmes récurrents tout au long de la saison. Cette saison, il sortira la bande originale en deux volumes contenant de nouveaux thèmes musicaux, des sons et des idées.

Les thèmes de la partition et des personnages présentent des instruments joués par Göransson, notamment la flûte à bec basse, les bois, la batterie, les guitares, le piano et les percussions. Les éléments organiques de ces instruments sont ensuite imprégnés de sons technologiques et d’un orchestre cinématographique.