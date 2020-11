Sortie du premier trailer de Chaos Walking

Avec Tom Holland et Daisy Ridley, la première bande-annonce du prochain film de science-fiction, Marcher dans le chaos, a finalement chuté.

Marcher dans le chaos a eu un chemin long et sinueux vers le grand écran. Malgré le tournage terminé en 2017, Marcher dans le chaos a dû subir de nombreuses reprises en raison de tests d’écran médiocres. Avec Holland et Ridley attachés au tournage Homme araignée et Guerres des étoiles respectivement, ceux-ci n’ont même pu avoir lieu que plus d’un an plus tard (en 2019). Puis, avec la pandémie, le film a connu de nouveaux revers.

Maintenant, quelques années plus tard, nous avons enfin notre premier regard sur le film:

Je ne sais pas exactement ce qui se passe ici (je n’ai pas non plus lu le livre sur lequel il est basé), mais je creuse ce que je vois. L’idée est intéressante et l’action semble solide, sans parler de tous les grands acteurs impliqués. J’ai vraiment hâte de voir plus de celui-ci.

Dans un avenir pas trop lointain, Todd Hewitt (Tom Holland) découvre Viola (Daisy Ridley), une mystérieuse fille qui s’écrase sur sa planète, où toutes les femmes ont disparu et les hommes sont affligés par «le bruit» – une force qui expose toutes leurs pensées. Dans ce paysage dangereux, la vie de Viola est menacée – et comme Todd jure de la protéger, il devra découvrir sa propre puissance intérieure et percer les sombres secrets de la planète.

Marcher dans le chaos n’a pas de date de sortie pour le moment, à part « à venir » mais j’espère que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour celui-ci.