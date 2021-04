Sortie d’iOS 14.5: Quoi de neuf, comment télécharger, appareils compatibles, plus

27 avr.2021 11:03:22 IST

Comme annoncé à la Événement à ressort la semaine dernière, Apple a commencé à déployer la mise à jour iOS 14.5. Même si iOS 14.5 n’est pas exactement une nouvelle itération du système d’exploitation et n’est qu’une mise à jour ultérieure dans iOS 14, les fonctionnalités – en particulier le suivi des applications – qu’il apporte, sont ce qui le rend si important. Une autre raison pour laquelle iOS 14.5 est important est que la mise à jour a mis du temps à arriver; la dernière mise à jour – iOS 14.4 – est sortie le 26 janvier.

iOS 14.5 est livré avec des fonctionnalités telles que l’utilisation d’une Apple Watch pour déverrouiller un iPhone, obligeant les applications à demander l’autorisation de l’utilisateur avant de suivre les données et l’activité, de nouvelles options vocales pour Siri, etc. Voici un aperçu détaillé des nouveautés d’iOS 14.5, de la façon de le télécharger et de tous les iPhone avec lesquels la mise à jour sera compatible.

iOS 14.5: appareils compatibles

La mise à jour iOS 14.5 sera disponible pour tous les appareils compatibles avec iOS 14. Ces téléphones comprennent l’iPhone 6s et les versions ultérieures.

iOS 14.5: Comment télécharger

Vous verrez bientôt une invite pour la mise à jour iOS 14.5 sur votre iPhone compatible. Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous diriger manuellement vers Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel et appuyez sur Télécharger et installer. Assurez-vous que vous disposez de plus de 80% de batterie ou que votre téléphone est branché en charge avant d’installer la mise à jour. En outre, il est prudent de sauvegarder vos données avant d’installer une nouvelle mise à jour.

iOS 14.5: Quoi de neuf?

Apple Watch pour déverrouiller l’iPhone

Avec iOS 14.5, les propriétaires d’Apple Watch peuvent opter pour une fonctionnalité qui leur permet d’utiliser Face ID pour déverrouiller leur iPhone (tant qu’ils portent la montre et qu’elle est déverrouillée) même lorsqu’ils portent un masque. Une fois l’iPhone déverrouillé, la montre fournira un retour haptique pour vous en informer. Pour que la fonctionnalité fonctionne, l’Apple Watch doit également être mise à jour vers watchOS 7.4.

Il s’agit d’une amélioration notable par rapport à la fonctionnalité iOS 13.5 qu’Apple avait déployée en avril de l’année dernière, qui permettait de sauter l’invite d’identification du visage tout en portant un masque facial et en offrant automatiquement l’écran du code d’accès.

Choisissez l’application de musique par défaut

Apple a ajouté la prise en charge de la configuration de services de diffusion de musique tiers tels que Spotify et Musique Youtube comme lecteur de musique par défaut pour Siri. Actuellement, Musique Apple, par défaut, est le lecteur de musique par défaut sur Siri.

Plus de 200 nouveaux emojis

L’iOS 14.5 est livré avec 217 nouveaux emojis, y compris l’expiration du visage, le visage dans les nuages, le cœur en feu, le cœur réparateur, le visage aux yeux en spirale et une grande variété de personnes avec une barbe et plus encore. Il existe également de nouvelles variations de teint pour les couples qui embrassent des emojis. Des modifications ont également été apportées à l’emoji de la seringue pour représenter les vaccins.

Mettre à jour vers Siri

Apple a ajouté deux nouvelles voix à Siri dans iOS 14.5. Les voix ont été conçues pour les utilisateurs anglais américains et sont disponibles en version féminine et masculine. Ceux-ci s’ajoutent aux voix Siri déjà existantes. Tu peux aller à Paramètres> Siri et recherche> Siri Voice pour sélectionner une nouvelle voix pour votre Siri.

De plus, Apple permettra désormais aux utilisateurs de choisir la voix Siri de leur choix sur leur appareil au moment de la configuration, qui est féminine dans la plupart des pays et masculine dans certains. Cette dernière mise à jour intervient après la publication d’un rapport des Nations Unies en 2019 qui alléguait qu’en faisant de la voix de Siri une femme par défaut, Apple renforce les préjugés sexistes et a envoyé un signal que «les femmes sont des aides serviables, dociles et désireuses de plaire».

Transparence du suivi des applications

Avec iOS 14.5, le nouveau Fonction de transparence de suivi des applications est enfin en direct. La fonctionnalité est disponible sous l’option des paramètres de l’appareil, où les utilisateurs pourront voir la liste des applications demandées pour l’autorisation de suivre les données. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de choisir quelles applications peuvent suivre leurs données utilisateur sur d’autres applications ou sites Web appartenant à différentes entreprises.

Le mois dernier, Apple a annoncé sa propre page Web pour montrer comment ses propres applications collectent des données sur les utilisateurs.

Prise en charge de la double carte SIM 5G pour les utilisateurs d’iPhone 12

Avec iOS 14.5, les utilisateurs d’iPhone 12 bénéficieront de la prise en charge de la double carte SIM dans le monde entier. La fonctionnalité n’était auparavant disponible qu’en Chine continentale. La prise en charge de la double SIM permettra aux utilisateurs d’obtenir une e-SIM, en plus de leur carte SIM physique, pour utiliser simultanément deux numéros sur le téléphone.

Recalibrage de la batterie de l’iPhone 11

iOS 14.5 permet aux utilisateurs de recalibrer les rapports de santé de la batterie sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max pour corriger les estimations inexactes des rapports sur l’état de la batterie pour certains utilisateurs.

Les symptômes de ce problème incluent un comportement de décharge de batterie inattendu ou, dans un petit nombre d’instances, une capacité de performances de pointe réduite. Même si, Apple met en évidence dans sa page d’assistance que ce rapport de santé de batterie inexact ne reflète pas un problème avec la santé réelle de la batterie.

Pendant le recalibrage du système de rapport sur l’état de la batterie, les utilisateurs verront un message dans Paramètres> Batterie> État de la batterie. Le réétalonnage de la capacité maximale et de la capacité de performances de pointe se produit pendant les cycles de charge réguliers, et ce processus peut prendre quelques semaines. Le pourcentage de capacité maximale affiché ne changera pas pendant le recalibrage. La capacité de performances de pointe peut être mise à jour, mais cela peut ne pas être perceptible par la plupart des utilisateurs. Si un précédent message de batterie dégradée était affiché, ce message sera supprimé après la mise à jour vers iOS 14.5.

Une fois le recalibrage terminé, pour la plupart des utilisateurs, le message de recalibrage sera supprimé. Cependant, si le rapport sur l’état de la batterie indique que l’état de votre batterie s’est considérablement dégradé, le message de service de la batterie s’affiche. Dans ce cas, Apple déclare « qu’un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer la batterie gratuitement pour restaurer les performances et la capacité complètes ».

Prise en charge du contrôleur

Avec Apple en grand avec Apple Arcade, sur iOS 14.5, il a ajouté la prise en charge des contrôleurs PlayStation 5 et Xbox Series S. Cela est conforme à l’annonce d’Apple l’année dernière selon laquelle il travaillait avec Microsoft pour inclure la prise en charge des contrôleurs Xbox Series X.

.

