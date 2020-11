Sortie de macOS Big Sur: Comment télécharger, appareils compatibles, nouvelles fonctionnalités, plus

L’équipe de nouvelles de tech213 nov.2020 10:13:30 IST

Comme annoncé lors de l’événement Apple MacBook le 10 novembre, jeudi, la nouvelle mise à jour de macOS 11 Big Sur a commencé à se déployer. La nouvelle itération de macOS est la première version du système d’exploitation à prendre en charge nativement les nouveaux ordinateurs portables et PC Apple équipés de M1. Le nouveau macOS Big Sur apporte un nouveau design, des améliorations à Safari, aux messages, aux cartes et à la confidentialité et il a été optimisé pour la puce M1 d’Apple. Voici les nouveautés de macOS 11, les appareils avec lesquels il est compatible et comment vous pouvez télécharger la mise à jour.

macOS Big Sur: appareils compatibles

Le nouveau macOS 11 Big Sur est compatible avec iMac 2014 et versions ultérieures, iMac Pro 2017 et versions ultérieures, Mac Pro 2013 et versions ultérieures, Mac Mini 2014 et versions ultérieures, MacBook Air 2013 et versions ultérieures, MacBook Pro fin 2013 et versions ultérieures, et MacBook 2015 et versions ultérieures .

macOS Big Sur: comment télécharger et installer

Apple déploie généralement les mises à jour de macOS automatiquement. Cependant, si vous ne voyez pas d’invite pour la mise à jour, vous pouvez également télécharger la mise à jour manuellement en vous dirigeant vers Préférences système> Mise à jour du logiciel dans le menu Apple.

Vous pouvez également ouvrir « À propos de ce Mac » dans le menu Apple, puis appuyer sur la dernière mise à jour logicielle.

Vous pouvez également télécharger macOS Big Sur directement depuis le Mac App Store.

Actuellement, le dédié Page macOS sur le site Web d’Apple avait également un bouton «Mettre à jour maintenant» en haut à droite sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger la mise à jour.

Il est recommandé de sauvegarder vos données et de libérer de l’espace avant de commencer le processus de mise à jour.

macOS Big Sur: quoi de neuf?

Look rafraîchi

Mac OS X Big Sur est livré avec une conception plus simple, de nouvelles icônes d’application, des animations plus fluides, une conception d’application actualisée pour toutes les applications préinstallées. MacOS Big Sur dispose également d’une nouvelle barre de menus. Le Mac aura désormais également un centre de contrôle, comme les iPhones.

messages

Les messages sur macOS Big Sur offrent de nouveaux outils pour gérer les conversations de groupe préférées. Vous pouvez épingler les conversations en haut de votre liste de messages, comme pour iOS 14. La fonction de recherche a également été entièrement repensée sur Messages sur Mac pour vous aider à trouver rapidement des liens, des photos et des termes correspondants. Messages pour Mac fonctionne également de manière transparente sur iPhone, iPad et Apple Watch, de sorte que les conversations restent synchronisées.

Cartes Apple

Maps sur Mac a également été entièrement repensé. Il dispose d’une nouvelle fonctionnalité appelée Guides qui vous permet de découvrir des endroits à visiter et des choses à faire, ainsi que de créer des guides personnalisés des restaurants et parcs préférés. Vous pouvez également partager ces guides avec vos amis et votre famille. Apple Maps sur Mac vous permet désormais de voir une vue à 360 degrés d’une destination.

Apple Maps propose désormais également des cartes intérieures de lieux tels que les aéroports et les centres commerciaux.

Les trajets à vélo et en véhicule électrique peuvent désormais également être acheminés sur un Mac et envoyés directement sur un iPhone.

Safari

Apple affirme que Safari est désormais 50% plus rapide que Google Chrome. Apple permettra aux utilisateurs de décider quelles applications et sites Web peuvent utiliser des extensions, combien de temps ils souhaitent les activer, entre autres contrôles. Safari a également repensé les onglets pour afficher les aperçus du site Web et utiliser plus efficacement l’espace des onglets.

Intimité

La confidentialité est présentée comme l’un des points forts de macOS Big Sur. Le Mac App Store comprendra une nouvelle section sur chaque page de produit présentant un résumé des pratiques de confidentialité d’une application, rapporté par les développeurs. Les informations proposées incluent les types de données que les applications peuvent collecter – telles que les informations de contact ou l’emplacement – et si elles sont partagées avec des tiers à des fins de suivi.

.

