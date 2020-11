Sortie de la bande-annonce de lancement du remake de Demon’s Souls

L’exclusivité PlayStation 5 sort aujourd’hui. Nous vous montrons la bande-annonce de lancement de Demon’s Souls Remake.

La nouvelle génération est là. Avec la sortie des Xbox Series X et S le dixième, une génération très prometteuse de consoles a commencé. Le 19, son concurrent, la PlayStation 5, arrive sur notre territoire, mais dans de nombreux pays il voit le jour aujourd’hui. Bande-annonce de lancement de Demon’s Souls Remake.

La vidéo a été publiée sur le compte PlayStation officiel, et nous pouvons y voir quelques scénarios et boss qui nous attendent dans ce remake tant attendu. La vérité est qu’il est encore curieux qu’aujourd’hui, le 12, de nombreux joueurs reçoivent le jeu avant la console elle-même.

Nous nous souvenons que Demon’s Souls est un remake fidèle de la PlayStation 3 originale. Avec deux modes de jeu, un mode performance et un mode cinématique, nous pouvons profiter du jeu en 4K et 60fps dynamiques ou 4K et 30fps natifs, oui, sans Ray-Tracing dans aucun des deux modes.

Le jeu utilisera également les nouvelles de DualSense, améliorant la vibration à certains moments. Le jeu a été repensé même dans le son, qui comprend cette fois le doublage en espagnol et une bande-son repensée.