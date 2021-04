Sony Xperia 5 III: le haut de gamme compact de Sony est renouvelé avec Snapdragon 888 et téléobjectif variable

Avec le nouveau Sony Xperia 1 III, le Japonais a présenté une nouvelle édition de son smartphone haut de gamme et taille contenue, le Xperia 5.

le Sony Xperia 5 III hérite de nombreuses fonctionnalités du Xperia 1 III, et les combine avec une taille plus accessible. De plus, il introduit des nouvelles intéressantes que nous verrons ci-dessous.

Sony Xperia 5 III, toutes les informations

Sony Xperia 5 III spécifications Dimensions 157 x 68 x 8,2 mm

168 grammes Écran OLED CinemaWide 6,1 pouces

21: 9

Résolution Full HD +

Taux de rafraîchissement de 120 hertz Processeur Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8 Go Système opératif Android 11 Stockage 128 Go Appareils photo Arrière 12 mégapixels + téléobjectif variable 12 mégapixels (70-105 mm) + ultra grand angle 12 mégapixels | 8 mégapixels avant Tambours 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W Autres Dolby Atmos Audio, Audio Spatial 360, IP65 / 68, Port casque 3,5 mm, Lecteur d’empreintes digitales latéral

Taille compacte et affichage fluide

De nombreuses nouveautés du Xperia 1 sont présentes dans ce Xperia 5, à commencer par le design. le lignes de design Sony classiques, en utilisant du verre et de l’aluminium pour construire le corps du terminal.

Ce qui change, principalement, c’est la taille. À tel point que nous sommes confrontés à l’un des Les plus petits smartphones haut de gamme de 2021, grâce à un écran de 6,1 pouces de diagonale.

Il s’agit d’un Panneau OLED Full HD + avec un format d’écran large 21: 9, qui introduit pour la première fois Taux de rafraîchissement de 120 hertzet une fréquence d’échantillonnage de 240 Hertz pour une expérience de jeu améliorée.

L’appareil est disponible en deux couleurs: vert et noir. Les deux ont un dos en finition mate lisseet un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté.

Le plus petit mobile avec Snapdragon 888 de 2021

Le Xperia 5 III est, avec le Samsung Galaxy S21, l’un des Smartphones compacts les plus puissants de 2021. Et, malgré sa taille, le nouveau smartphone Sony maintient le Processeur Snapdragon 888 et les 8 Go de RAM.

De plus, il intègre un Stockage interne de 128 Go, et le même Batterie de 4500 mAh avec une charge de 30 W qui est présent dans le modèle plus grand.

Il reste également Android 11 comme système d’exploitation, et d’autres traits du frère aîné tels que Système audio Dolby Atmos avec deux haut-parleurs stéréo, le port casque 3,5 millimètres, ou le chargement sans fil.

Caméra téléobjectif variable héritée de son frère aîné

Comme avec le Xperia 1, le Xperia 5 de troisième génération reste hors de la mode du capteurs haute résolution. Au lieu de cela, nous trouvons une approche un peu plus conservatrice, avec trois caméras de 12 mégapixels chacune.

La grande nouveauté réside dans le soi-disant comme système de téléobjectif variable, intégré au capteur téléobjectif de 12 mégapixels. C’est une technologie qui permet au capteur varient entre une focale de 70 et 105 millimètres équivalent sans avoir besoin de caméras supplémentaires, pour capturer des photos avec zoom à différents niveaux sans perte de qualité.

En plus de cela, nous avons un Caméra ultra grand angle 12 mégapixels, et un capteur avant pour selfies 8 mégapixels.

Sony Xperia 5 III prix et où acheter

Pour l’instant, Sony n’a pas confirmé le prix du Xperia 5 III. Oui, il a annoncé, à la place, que arrivera en Europe pendant les premiers mois de l’été de cette année, et qui peuvent être achetés dans les couleurs vertes et noires.

Sony XperiaSony Xperia 5 avis

Caractéristiques Sony Xperia Pro

Mise à jour Android 11 Sony Xperia

Entrez 45Secondes.fr pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre au Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur 45Secondes.fr

Huawei Watch Fit Elegant Edition, analyse: l’élégance accompagnée d’une section sport très complète

Comment produire la déclaration de revenus 2020 de la maison avec votre mobile

realme Buds Air 2, analyse: suppression du bruit pour tous les budgets

Samsung Galaxy A52 5G, analyse: une expérience haut de gamme pour beaucoup moins cher

realme 8 Pro, test: élever la barre de la photographie avec son appareil photo 108MP

OnePlus 9 Pro, analyse: Hasselblad met la touche finale à un autre smartphone presque excellent

OnePlus 9, analyse: plus de raisons que jamais de parier sur le petit frère

Huawei FreeBuds 4i, analyse: design, son et batterie, l’équipe (presque) parfaite

L’entrée Sony Xperia 5 III: le haut de gamme compact de Sony est renouvelé avec Snapdragon 888 et le téléobjectif variable a été publié pour la première fois sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂