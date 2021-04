Sony Xperia 10 III: un smartphone milieu de gamme complet avec écran 5G et OLED

Le Sony Xperia 1 III et le Sony Xperia 5 III ne sont pas arrivés seuls. La Japonaise a profité de son événement de lancement pour présenter au monde le nouveau Sony Xperia 10 III, la nouvelle génération de sa série milieu de gamme.

Le nouveau terminal de l’entreprise introduit des améliorations telles qu’un processeur avec un modem 5G intégré ou une Écran AMOLED totalement exempt d’écrêtage. Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités intéressantes de ce nouvel appareil Sony.

Sony Xperia 10 III, toutes les informations

Sony Xperia 10 III spécifications Dimensions 154 x 68 x 8,3 mm

169 grammes Écran OLED CinemaWide 6 pouces

21: 9

Résolution Full HD +

HDR Processeur Qualcomm Snapdragon 690 RAM 6 Go Système opératif Android 11 Stockage 128 Go Appareils photo 12 mégapixels arrière + téléobjectif 8 mégapixels + ultra grand angle 8 mégapixels | 8 mégapixels avant Tambours 4 500 mAh Autres IP65 / 68, port casque 3,5 mm, lecteur d’empreintes digitales latéral

Corps étanche et écran OLED

La première chose qui ressort de cet appareil est son taille réduite. C’est un téléphone encore plus compact que le Xperia 5 III, avec un hauteur de seulement 15 centimètres et une largeur de 68 centimètres. De plus, son poids n’atteint pas 170 grammes.

Sony y est parvenu grâce à sa décision d’intégrer un Écran large de 6 pouces, avec une résolution Full HD + et basée sur Technologie OLED, le premier du genre dans un terminal de cette série.

Le corps de l’appareil Il est construit en aluminium et verre Gorilla Glass 6, et il vient avec Certification IP68 ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière.

Cela a aussi double haut-parleur stéréo avec Dolby Atmos, lecteur d’empreintes digitales latéral et port pour Casque 3,5 mm. Il ne manque pas non plus de bouton dédié pour prendre des photos, situé sur l’un des côtés de l’appareil.

L’arrière est occupé par le triple caméra, qui utilise trois capteurs de 12 mégapixels chacun, principal, ultra grand angle et téléobjectif respectivement. Par conséquent, pas de capteurs « macro », de profondeur ou d’autres capteurs accessoires qui – honnêtement – n’ajoutent pas beaucoup de valeur à l’expérience.

Connectivité 5G grâce au Snapdragon 690

Sony a décidé fournir à ce nouveau modèle une connectivité 5G, pour en faire le premier milieu de gamme de son catalogue avec cette technologie. Pour ce faire, il a eu recours à Processeur Qualcomm Snapdragon 690, la plus avancée de la série 600 à ce jour.

Accompagnez-le 6 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go. Sa batterie est Capacité de 4500 mAh, et comprend une technologie de charge adaptative dédiée pour prendre soin de la santé de la batterie, de sorte qu’il peut durer jusqu’à plus de trois ans sans se dégrader.

Prix ​​du Sony Xperia 10 III et quand pouvez-vous l’acheter

Pour le moment, Sony n’a pas confirmé le prix officiel du Xperia 10 III. Il a plutôt confirmé que sera disponible en Europe pendant les premiers mois d’été.

