Sony Vision-S continue d’être développé. Atteindra-t-il la production?

LES Concept Sony Vision-S c’était, sans aucun doute, la plus grosse surprise au CES en début d’année. C’était la première fois que nous voyions le géant Sony présenter une voiture.

Vision-S est, essentiellement, un laboratoire roulant, qui sert de démonstrateur des technologies développées par Sony dans le domaine de la mobilité.

Peu de détails ont été révélés sur la berline 100% électrique japonaise, mais ses dimensions sont proches de celles d’une Tesla Model S, et les deux moteurs électriques qui l’équipent délivrent chacun 272 ch. Il ne garantit pas des performances balistiques comme une Model S, mais les 4.8s annoncés à 0-100 km / h n’embarrassent personne.

Au total, le prototype Sony possède 12 caméras.

Le nom Vision-S Concept nous dit qu’il ne s’agit que d’un prototype, mais compte tenu de son état de maturité, beaucoup se sont demandé si le Vision-S anticipait un futur véhicule de série. Le développement a été réalisé par la très compétente Magna Steyr, à Graz, en Autriche, ce qui a renforcé cette possibilité.

Izumi Kawanishi, le responsable du développement du projet, s’est rapidement précipité pour déclarer que Sony n’avait pas l’intention de devenir constructeur automobile et cet épisode est resté ici, du moins c’est ce que nous pensions.

Aujourd’hui, plus de six mois plus tard, Sony sort une nouvelle vidéo (mise en évidence) où l’on voit le retour de Vision-S Concept au Japon. Selon la marque japonaise, l’objectif du retour est de continuer à développer «la technologie capteurs et audio ».

Vous ne vous arrêtez pas ici. La partie la plus intéressante qui accompagne cette courte vidéo est cependant la suivante:

“Le prototype est également en cours de développement pour être testé sur la voie publique au cours de cet exercice.”

Possibilités, possibilités, possibilités …

Pour un prototype qui démontre des technologies, Sony ne semble certainement pas se soucier de franchir cette étape supplémentaire pour les valider.

Ne serait-il pas suffisant de tester la flotte de capteurs Vision-S pour la conduite autonome (33 au total) sur des sites de test déjà préparés à cet effet? Est-il vraiment nécessaire de l’emmener sur la voie publique?

Tester le prototype sur route peut être juste cela: tester toutes les technologies incorporées en conditions réelles. Mais comme cela s’est produit lors du CES, au cours duquel un véhicule 100% fonctionnel a été révélé, cette annonce nous fait à nouveau se demander: Sony se prépare-t-il à entrer dans le monde automobile, avec un véhicule de sa propre marque?

