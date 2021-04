Sony suggère que la MLB a pris la décision d’inclure MLB The Show 21 sur Xbox Game Pass

Comme spéculé précédemment, Sony a déduit que la MLB était à l’origine de la décision d’inclure le jeu propriétaire MLB The Show 21 sur Game Pass sans frais supplémentaires – bien que le fabricant ait déclaré que le service Microsoft n’était pas viable dans le passé. « Dans le cadre de l’objectif du match de cette année, la MLB a décidé de proposer la franchise à plus de joueurs et de fans de baseball », a déclaré une déclaration soigneusement rédigée de PlayStation, comme le rapporte Inverse. «Cette décision offre une occasion unique de faire de MLB The Show la première marque de jeux vidéo de baseball.» Nous avons demandé un commentaire au créateur de PlayStation la semaine dernière, mais nous n’avons jamais rien entendu de retour.

MLB, et non PlayStation, publie la simulation de baseball sur les consoles Xbox – bien qu’elle soit développée en interne par l’équipe de San Diego détenue à 100% par Sony. Le jeu est, bien sûr, basé sur la licence de la ligue, ce qui lui permet d’inclure toutes les équipes et listes officielles du sport réel.

Il y a quelques années, PlayStation a annoncé avoir signé un nouvel accord avec la MLB afin de continuer à développer la franchise pour plusieurs plates-formes, après des décennies d’exclusivité PlayStation. Il est possible que la MLB ait révoqué la licence lucrative si Sony n’avait pas accepté – jeu de mots – jouer au ballon.

Cependant, il nous reste insondable que PlayStation ait si peu de contrôle sur une franchise qu’elle finance, développe, entretient et commercialise que la MLB a effectivement pu conclure cet accord avec Microsoft sans aucune contribution du géant japonais. Sa déclaration suggère qu’elle n’avait pas son mot à dire sur la sortie du titre sur Game Pass, ce qui signifie qu’elle a conclu un contrat où la MLB peut apparemment faire ce qu’elle veut avec le produit – fou, vraiment.

De plus, Sony s’attend toujours à ce que les propriétaires de PlayStation 5 et PS4 paient jusqu’à 84,99 € sur ses plates-formes, ce qui est un mauvais regard quelles que soient les circonstances derrière la décision. Il n’a pas encore annoncé son intention d’offrir le jeu dans le cadre de l’un de ses propres services d’abonnement, comme PS Plus ou PS maintenant, ce qui signifie que les fans de PlayStation devront payer beaucoup plus que les propriétaires de Xbox pour jouer à la sortie. Il convient de noter que les abonnés au Game Pass devront toujours gagner 14,99 € par mois et que le titre pourra éventuellement être remplacé – mais les membres bénéficieront également d’une réduction s’ils décident d’acheter la version complète.