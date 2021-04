Sony s’associe à des développeurs AAA vétérans de Firewalk Studios pour créer un nouveau jeu multijoueur

Quelques nouvelles potentiellement importantes: Sony a signé un accord de partenariat d’édition avec Firewalk Studios (aux côtés de la société mère ProbablyMonsters), et ensemble, ils développent une toute nouvelle propriété multijoueur. Il est assez sûr de supposer que ce sera un jeu PlayStation 5.

Fondé en 2018, Firewalk Studios est dirigé par un certain nombre de développeurs chevronnés, dont beaucoup ont déjà travaillé sur des titres AAA. « Ryan Ellis, notre directeur de jeu, était directeur créatif sur Destiny. Elena Siegman, notre productrice exécutive, était productrice sur Guitar Hero II, Bioshock Infinite et plusieurs versions de Destiny. Notre équipe extrêmement talentueuse a contribué à donner vie à des franchises comme Mass Effect and Apex Legends », écrit Tony Hsu, responsable du studio, sur le blog PlayStation. Hsu a travaillé à la fois sur Destiny et Call of Duty.

Quoi que ce nouveau jeu se révèle être, il semble qu’il soit déjà en préparation et qu’il soit jouable sous une forme ou une autre. « Nous travaillons déjà dur sur le développement et nous nous amusons énormément à jouer à notre jeu en équipe », confirme Hsu. Hsu poursuit en disant que l’équipe aura plus à partager quand « le moment sera venu ».

Le directeur des studios PlayStation, Hermen Hulst, a également joué à ce nouveau jeu, semble-t-il.

Fier d’annoncer que nous nous associons à Firewalk Studios sur un nouveau jeu multijoueur ambitieux. Je m’amuse beaucoup à y jouer et j’ai hâte de vous montrer plus de cette nouvelle IP passionnante pour PlayStation Studios– Hermen Hulst (@hermenhulst) 22 avril 2021

Compte tenu du talent exposé, nous avons hâte de voir ce que cela pourrait être – j'espère qu'une révélation n'est pas trop au loin.