Sony redonne vie au métal tordu, mais en tant qu’émission télévisée en direct basée sur la série

De nouveaux détails ont été publiés sur l’adaptation en direct de Metal tordu. L’adaptation sera une série télévisée, et certains de ceux qui travaillent pour donner vie à l’émission ont été annoncés.

Metal tordu est sorti pour la première fois en 1995 pour la PlayStation originale. Dans la série de jeux, divers personnages conduiraient des véhicules uniques. Dans le premier match, les concurrents se sont battus pour faire exaucer l’un de leurs souhaits.

Sony a commencé à discuter du développement d’une série d’action en direct en 2019, mais maintenant plus de détails ont été révélés. Michael Jonathan Smith, qui a écrit et produit Cobra Kai, écrirai. Smith sera également producteur exécutif de l’émission, aux côtés de Rhett Reese et Paul Wernick.

Will Arnett, par l’intermédiaire de sa société de production, Electric Avenue, produira les produits exécutifs, aux côtés de Marc Forman et Peter Principato de Artists First, ainsi que de Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, et d’Hermen Hulst, directeur des studios PlayStation.

La nouvelle série sera une histoire originale basée sur la série de jeux. Le décor du jeu est un désert post-apocalyptique rempli d’un large éventail de personnages. Quelques détails sur l’intrigue ont été révélés, mais les détails peuvent changer.

L’émission se concentre sur un extérieur qui parle rapidement à qui on offre la chance d’une vie meilleure. Cependant, il ne recevra sa récompense que s’il parvient à livrer un colis mystérieux à travers le désert.

Le conducteur fait équipe avec un voleur de voiture qui est ravi de se lancer dans l’action. Sur la route, les conducteurs affronteront d’autres conducteurs dangereux. L’un des personnages qui devrait apparaître est Sweet Tooth, le clown effrayant au volant d’un dangereux camion de crème glacée.

Les téléspectateurs peuvent probablement s’attendre à une expérience pleine d’action, mais aussi à des éléments de survie. Bien que les routes soient remplies de conducteurs dangereux, l’équipe de livraison doit survivre au long chemin jusqu’à leur destination finale.

Glenn Adilman, vice-président exécutif du développement de la comédie pour Sony Pictures Television, a commenté le projet à Variété, indiquant:

«Nous aimons Twisted Metal dans toute sa folie tordue. Michael Jonathan Smith est sorti du parc avec une adaptation bourrée d’action et brillamment amusante, et nous sommes reconnaissants du soutien de Rhett, Paul, Will et nos amis de PlayStation.

La plateforme de lancement est toujours en attente puisque la série est actuellement en développement. Malheureusement, aucune date de sortie n’est actuellement fixée pour le Metal tordu Séries TV.