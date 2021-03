Sony reconnaît la patience des fans alors que LittleBigPlanet reste hors ligne

Cela fait une semaine que les serveurs de LittleBigPlanet se sont déconnectés, et il n’y a eu aucun changement dans l’Imagisphere depuis. Eurogamer.net a republié son rapport précédent avec un commentaire du géant japonais, qui confirme qu’il travaille sur une solution: «Nous sommes conscients des problèmes de serveur avec LittleBigPlanet et travaillons pour résoudre le problème et remettre les serveurs en ligne», a a déclaré le porte-parole. « Nous vous tiendrons au courant des progrès et apprécierons la patience continue pendant que nous nous efforçons de résoudre le problème. »

Les fans de la franchise pensent que les problèmes de serveur sont la faute d’un fan frustré, insatisfait du traitement de la série par Sony. Bizarrement, cet utilisateur a déjà ciblé la franchise avec des attaques DDOS et est également blâmé par la communauté de la série pour la mise hors ligne de LBP.me. C’est une situation vraiment étrange – en particulier avec Sackboy: A Big Adventure étant l’un des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer sur PlayStation 5 en ce moment – mais il semble que le détenteur de la plate-forme soit engagé dans un correctif, alors j’espère que tout sera bientôt résolu.