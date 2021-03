Sony reçoit des titres exclusifs de la légende de l’industrie Jade Raymond et des nouveaux Haven Studios

Beaucoup d’entre vous connaissent peut-être déjà Jade Raymond, ou du moins ont joué à un jeu dans lequel elle a joué un rôle déterminant. Elle a travaillé pour Ubisoft dans le passé (Chiens de garde, Assassin’s Creed) et aussi pour Electronic Arts (Star Wars: Battlefront 2).

Plus récemment, elle a travaillé pour Google en tant que responsable de Stadia Games & Entertainment. Mais en février 2021, Google a décidé de fermer le studio relativement nouveau sans plus tarder.

Son chemin la mène désormais à Sony. Elle en a fait un après son google trip propre studio indépendant fondée en partenariat avec Sony. Toi et le nouveau Studios Haven travaillent sur un pour Sony toute nouvelle marque. Elle commente sur le blog PlayStation:

«Il est temps de se concentrer à nouveau sur les JEUX dans un endroit où nous pouvons pratiquer notre métier sans barrières ni obstacles. Nous voulons créer des mondes dans lesquels les joueurs peuvent s’échapper, où ils peuvent s’amuser ou s’exprimer – et trouver une communauté. Nous voulons mettre notre passion dans un projet. »

Tandis que Google tellement concentré sur ça Tilt production en interne et de ne compter que sur du contenu tiers pour le programme Stadia, Sony voit une opportunité, maintenant une nouveau titre exclusif pour la PlayStation être produit.

Pourquoi Jade Raymond est-elle si connue dans l’industrie du jeu vidéo?

Jade Raymond, comme beaucoup d’autres, s’appelait à l’origine A commencé un programmeur, et ironiquement, même chez Sony Online Entertainment. Un peu plus tard, elle a alors changé Ubisoft et ici, elle s’est fait un nom dans l’industrie au fil des années qui est devenue indispensable aujourd’hui.

Elle était la productrice derrière la série « Assassin’s Creed », les première et deuxième aventures. Et au cours d’une décennie (2004-2015), elle a travaillé pour de grandes marques comme Liste noire de Splinter Cell, Chiens de garde significativement impliqué à l’avant-garde, alors que plus tard à Assassin’s Creed: Unity et Far Cry 4 a même agi en tant que directeur général.

Elle a constitué plusieurs équipes et lancé des adresses IP de jeu bien connues.

Après avoir travaillé à Ubisoft l’a transférée à EA, où elle et Amy Hennig ont participé au jeu alors très attendu de Jeux viscéraux travaillé, le soi-disant « Project Ragtag » – le jeu « Star Wars » abandonné. Elle a également contribué à la mise en place de Motive Studios chez EA et travaille pour Google sur le projet Stadia désormais bien connu depuis 2019. En tant que plus haute autorité, elle devrait diriger Stadia Games & Entertainment, mais Google a récemment décidé de ne pas produire en interne des jeux vidéo exclusifs à Stadia.

Ce qu’elle évoque maintenant avec Haven Studios reste à voir, mais sa réputation est exemplaire et, fondamentalement, seul le bien peut en découler. Nous sommes ravis de voir où se déroulera le voyage avec Jade Raymond, Haven Studios et Sony. Et s’il y a des nouvelles à ce sujet, vous saurez 45secondes.fr.