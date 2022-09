Sony publie une mise à jour du micrologiciel dans le monde entier pour PlayStation5 et commencera à prendre en charge la résolution 1440P

08 septembre 2022 17:26:39 IST

Sony a commencé à sortir une mise à jour du firmware pour la PlayStation5 qui apporte le support 1440p à la console. La mise à jour du micrologiciel était en phase bêta de test depuis un certain temps, principalement parce qu’il s’agissait d’une mise à jour majeure, qui corrigeait un certain nombre de problèmes mineurs.

La résolution 1440P ne prend en charge que les sorties 60 Hz et 120 Hz pour le moment. Le taux de rafraîchissement variable ou VRR n’est pas disponible actuellement. Le VRR n’est pris en charge que pour les modes 1080p et 2160p.

Mis à part les changements de résolution, cette mise à jour active les « listes de jeux » ou, tout simplement, les dossiers. Les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 15 listes de jeux avec jusqu’à 100 éléments par liste.

Cette mise à jour facilite également le retour en arrière dans un jeu en affichant la dernière activité avec laquelle les utilisateurs se sont engagés lors de leur dernière partie. Sony permet également aux utilisateurs d’essayer plus facilement l’audio 3D, en facilitant le basculement entre celui-ci et l’audio stéréo standard pour voir ce qu’ils préfèrent.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui a été activée est la recherche YouTube à l’aide de commandes vocales. Les utilisateurs peuvent dire « Hé, PlayStation, trouve XYZ sur YouTube » et l’application YouTube apparaîtra et effectuera la recherche, même pendant le jeu. Pour le moment, cette fonctionnalité est uniquement en anglais et uniquement pour les joueurs PS5 enregistrés aux États-Unis et au Royaume-Uni, bien qu’elle soit bientôt étendue à d’autres langues et régions.

Dans autres actualités PS5, Sony est prêt à lancer l’édition 2022 de la console de jeu. On suppose que la nouvelle édition de la console de jeu déplace l’APU vers un nœud de 6 nm, en baisse par rapport au nœud d’origine de 7 nm, grâce auquel Sony a pu utiliser un système de refroidissement plus léger.

C’est peut-être la raison pour laquelle les détaillants signalent que le nouveau lot de PS5 pèse environ 300 grammes de moins. La dernière révision serait optimisée pour une production plus rapide.

