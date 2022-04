Sony prépare une nouvelle suite à Ghostbusters : Legacy

Bonne nouvelle pour les fans de »Ghostbusters », car apparemment son histoire ne s’est pas terminée sur grand écran, avec Sony confirmant que le film 2021 » Ghostbusters: Legacy » aura une suite directe. Le studio a annoncé que la comédie paranormale se poursuivra dans le cadre de sa présentation au CinemaCon 2022, une convention où les producteurs en profitent pour montrer leurs prochaines productions.

Actuellement, il n’y a pas plus de détails sur cette nouvelle bande de » Ghostbusters », donc on ne sait pas si le casting et l’équipe de production de » The Legacy » reviendront pour cette suite. Dans le dernier film Ghostbusters, nous avons pu voir l’histoire de Cassie, une mère célibataire qui appelle à Oklahoma City avec ses enfants, après avoir hérité d’une ferme de son père à la retraite Egon Spengler, membre des premiers Ghostbusters.

Alors que Sony n’a rien dit sur les détails de la suite, le réalisateur de »Ghostbusters : The Legacy », Jason Reitmannfils du réalisateur original de Ghostbusters, Ivan Reitman, a révélé en novembre 2021 qu’il serait prêt à ramener le méchant de Ghostbusters II, Vigo le tortionnaire, qui était un tyran et sorcier médiéval du XVIe siècle dont l’autoportrait au Museum of Art de Manhattan vient à la vie et possède le conservateur du musée dans le film original.

Certains fans soupçonnaient que « The Legacy » avait ignoré les événements de « Ghostbusters II » après avoir remarqué que l’Ecto-1 dans la troisième partie avait le logo Ghostbusters original sur la carrosserie du véhicule, au lieu du logo Ghostbusters. 1989 avec le fantôme tenant deux doigts. Cependant, Reitman a confirmé en novembre 2021 que les événements de « Ghostbusters II » faisaient toujours partie de la chronologie de l’univers.

Se déroulant 32 ans après la suite originale de Ghostbusters et rapportant plus de 200 millions de dollars au box-office mondial, » Ghostbusters II », l’héritage a reçu une foule de critiques positives de la part des critiques et du public, montrant que même aujourd’hui, le classique les films ont toujours un grand nombre de fans.

»Ghostbusters: Legacy » avec Carrie Coon, finn loup-garouMcKenna Grace, Paul Rudd, Logan Kim et Celeste O’Connor. Nous avons également pu voir des camées de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts et Sigourney Weaver qui ont repris leurs rôles des deux premiers films.