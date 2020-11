Sony pourrait "Les âmes du démon"-Acheter le développeur Bluepoint Games

Outre Microsoft, Sony semble également avoir de grandes ambitions d’élargir son portefeuille de développeurs. Selon un rapport actuel, la société serait en négociation pour reprendre Bluepoint Games. Le studio est responsable du remake de « Demon’s Souls » pour la PS5.

Un utilisateur nommé MarsipanRumpan du forum ResetEra rapporte que Sony est actuellement en pourparlers avec Bluepoint Games au sujet de la prise de contrôle. Il affirme avoir appris ces informations de deux sources qui ont un aperçu de l’équipe de développement du studio. Le remake de « Demon’s Souls » aurait été une sorte de « test final » avant le rachat, que Bluepoint Games a ensuite réussi. On dit que l’affaire est déjà sèche.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve de la prise de contrôle

Cependant, ces informations doivent être considérées avec prudence car, comme l’écrit MarsipanRumpan, aucune des deux sources ne peut fournir de preuves pour confirmer l’accord. L’annonce officielle de l’accord devrait avoir lieu avant le 28 février 2021. Sony et Bluepoint Games n’ont pas encore commenté les prétendues négociations.

Bluepoint a joué un rôle dans ces jeux

Bluepoint Games a déjà beaucoup accompli depuis sa création en 2006. Après la sortie de leur premier jeu intitulé « Blast Factor », le studio s’est principalement spécialisé dans les remakes et remasters. Bluepoint Games était responsable des remasters de «Shadow of the Colossus», «Gravity Rush» et «Metal Gear Solid HD Collection».

Si Sony prévoyait d’autres remakes pour la PS5, le rachat du spécialiste du remake vaudrait de l’or.