Sony : PlayStation Studios s’agrandit et toujours à la recherche d’expériences incroyables

Sony travaille avec Deviation Games, le nouveau studio fondé par des vétérans de Treyarch, depuis plus d’un an maintenant – mais le projet de l’équipe est encore une « petite sortie ». S’adressant à Eurogamer.net, le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, a déclaré « nous n’annonçons pas un jeu mais un partenariat », mais a précisé que son entreprise est en pleine expansion.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles expériences incroyables, peu importe d’où elles viennent, grandes ou petites, quels que soient les genres », a déclaré l’ancien patron de Guerrilla. « Si je rencontre un groupe de personnes qui construisent une nouvelle tenue, qui ont acquis une expérience incroyable et mûri en tant que créatifs, puis vous enlevez les chaînes, vous leur donnez une feuille de papier blanc, c’est tout simplement fascinant de voir ce que ils vont faire avec.

C’est quelque chose que nous avons commenté dans un article récent, expliquant comment PlayStation évite une guerre d’acquisition en responsabilisant les créateurs. La société a annoncé des partenariats similaires avec Jade Raymond à Haven Studios et les anciens réalisateurs de Destiny à Firewalk Studios. Mais pourquoi prend-il cette direction plutôt que d’acquérir purement et simplement des équipes ?

« Il s’agit de trouver des moyens d’offrir au public les expériences les plus innovantes et de la plus haute qualité. Et peu m’importe, en fin de compte, comment nous l’avons mis en place sur le plan organisationnel. Il s’agit de savoir comment obtenir finalement les meilleures expériences possibles pour notre communauté ? »