Sony : nous ne faisons pas d’acquisitions aléatoires

L’acquisition tardive de Housemarque par Sony aujourd’hui a ouvert la spéculation sur une « course aux armements » imminente entre les titans de l’industrie, mais le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ne voit pas les choses de cette façon. Malgré le rachat relativement récent de Bethesda par Microsoft, le géant japonais pense que les nouvelles d’aujourd’hui sont le prolongement naturel d’une allégeance de longue date avec le développeur Returnal, qui remonte à l’époque de la PS3.

« Nous sommes très sélectifs sur les développeurs que nous amenons », a déclaré Hulst à GQ, faisant référence à son achat d’Insomniac Games en 2019 – un autre partenaire à long terme remontant à Spyro the Dragon sur PS1. «Je suis toujours à la recherche de personnes qui ont des valeurs similaires, des ambitions créatives similaires et qui travaillent très bien avec notre équipe dans lesquelles nous pouvons investir davantage et aider à grandir en tant que créateurs. Ce n’est pas comme si nous faisions des acquisitions aléatoires.

Hulst a ajouté : « Ce sont des acquisitions très, très ciblées d’équipes que nous connaissons bien. La collaboration entre notre groupe de développement externe et Housemarque sur le plan technique, la gestion de la production et même le côté créatif a été si profonde. Donc pour nous, cela a tellement de sens de faire ça. »

Alors, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? « Évidemment, ce n’est pas quelque chose que vous faites du jour au lendemain. [Co-founder Ilari Kuittinen] et mon équipe travaille là-dessus depuis un bon moment, mais nous ne voulions évidemment pas distraire le groupe de base de Housemarque qui travaille pour obtenir ce titre incroyable [Returnal] en dehors. »

La rumeur veut que PlayStation annoncera officiellement son acquisition de Bluepoint de manière imminente, qui est une autre équipe qui s’aligne sur les commentaires de Hulst. Bien qu’il ait développé des versions multiformats dans le passé, Sony a à plusieurs reprises contracté le studio basé au Texas pour travailler sur certaines de ses propriétés intellectuelles les plus prestigieuses, aboutissant au remake de Demon’s Souls qui a été lancé en exclusivité PS5 à la fin de l’année dernière.