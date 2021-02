Sony Japan Studio réduit ses efforts de développement interne, déclare un nouveau rapport

Sony réduit progressivement les efforts de développement au sein de son emblématique Japan Studio, ne laissant que l’équipe ASOBI, le développeur de la mission Astro Bot Rescue Mission, ainsi que le personnel de localisation et commercial pour battre le drapeau. C’est selon un nouveau rapport de Video Games Chronicle, qui affirme que l’équipe n’a pas été rentable au cours des deux dernières années et qu’elle va à l’encontre du type de titres PlayStation 5 que Sony veut sortir. Sony Japan Studio souhaitait apparemment développer des jeux qui plairaient au marché japonais avec l’espoir d’un attrait mondial alors que le fabricant de matériel avait besoin de ces derniers pour être effectivement garantis.

Une source parlant à VGC a déclaré que le département de développement externe, qui aide à commercialiser des titres tels que Demon’s Souls, continuerait. Le dernier clou supposé dans le cercueil de Sony Japan Studio a été le départ de l’ancien président Allan Becker, parti en raison du « manque de succès » du développeur. VGC corrobore également le rapport de Bloomberg de l’année dernière, qui affirmait que Sony avait mis à l’écart le marché japonais lors du lancement de la PS5.

Les fans de PlayStation se sont inquiétés pour Sony Japan Studio ces derniers mois suite aux départs de membres éminents de l’équipe, notamment Silent Hill et Gravity Rush créateurs qui sont partis pour former Bokeh Game Studio. Cela a été suivi par d’autres départs, le plus récemment au cours des deux derniers jours. Alors que son travail consistait principalement à aider au développement d’autres titres, Sony Japan Studio est responsable de Ape Escape, The Legend of Dragoon, Fantavision, LocoRoco et Puppeteer.

Il y a quelques jours à peine, interrogé sur le marché japonais, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré: « Nous sommes vraiment heureux et fiers des titres PS Studios qui ont été publiés par Worldwide Studios. Certains d’entre eux ont déjà été annoncés, et d’autres sont en préparation. SIE entretient également de solides relations avec des licences au Japon, nous allons donc continuer à renforcer nos liens avec eux et développer des titres fabriqués au Japon pour les fans de PlayStation du monde entier. Qui sait où va Sony Japan Studio à partir d’ici.