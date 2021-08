Sony finalise l’acquisition d’Anime Giant Crunchyroll

L’accord ayant apparemment été examiné par le ministère américain de la Justice plus tôt cette année, il y a eu un débat sur la question de savoir si Sony finaliserait réellement son acquisition de la plate-forme d’animation Crunchyroll. Le rachat a été officiellement annoncé en décembre 2020, et maintenant, le géant japonais a confirmé que l’achat était fait et dépoussiéré, environ neuf mois plus tard.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Crunchyroll au sein du groupe Sony », a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony. « L’anime est un média en pleine croissance qui captive et suscite l’émotion parmi le public du monde entier. L’alignement de Crunchyroll et Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont au cœur de la communauté des anime. Nous sommes impatients de livrer un divertissement encore plus exceptionnel qui remplit le monde d’émotion à travers l’anime », poursuit Yoshida.

En effet, Sony possède maintenant à la fois Crunchyroll et Funimation – et c’est pourquoi cet accord a été soumis à un examen minutieux. On craignait que Sony monopolise le marché de l’anime, mais le PDG de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, pense que l’acquisition est logique pour toutes les personnes impliquées : « Avec Crunchyroll et Funimation, nous nous engageons à créer l’expérience d’anime ultime pour les fans et à présenter une opportunité unique pour nos principaux partenaires, éditeurs et créateurs immensément talentueux de continuer à diffuser leur contenu magistral au public du monde entier. »

Pour Sony, il s’agit d’unifier puis de renforcer ses activités d’anime – mais il sera toujours intéressant de voir comment il gère tout ce qui concerne l’anime à partir de ce moment.