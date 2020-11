Sony dévoile la bande-annonce de lancement de Playroom d’Astro

Nous vous présentons la bande-annonce de lancement d’Astro’s Playroom, le titre qui nous montrera les capacités du Dualsense.

La PlayStation 5 est déjà à deux pas et en raison de sa puissance inférieure par rapport à sa rivale, l’un de ses grands atouts est sa nouvelle manette. Nous ne savons pas encore dans quelle mesure notre expérience de jeu va changer mais grâce à Bande-annonce de lancement d’Astro’s Playroom, au moins il semble que nous aurons un bon guide pour le vérifier.

La bataille entre Sony et Microsoft pour remporter le titre de meilleure console revient avec beaucoup de force. Chacune des plateformes a déjà soumis sa candidature avec ses principales caractéristiques, et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans le cas de la société japonaise, la nouvelle vibration haptique et ses déclencheurs adaptatifs sont un pari fort pour que cette prochaine génération ait l’air vraiment nouvelle. Voyons si les études tierces prennent le gant.

Dans la salle de jeux d’Astro, nous voyageons à l’intérieur de la nouvelle machine avec le petit robot, dans une plate-forme 3D amusante. Le jeu a été spécialement créé pour servir de guide, afin que nous puissions apprendre et profiter des avantages mis en œuvre dans le nouveau contrôleur. Pour cette raison, tout au long de l’aventure, nous vivrons des situations sans fin qui nous permettront de sentir le sable, l’eau, la glace, le vent, la boue ou même la pluie ou la grêle entre nos propres mains.

Et pas seulement, puisque nous ferons également bon usage des déclencheurs adaptatifs, du panneau tactile, du microphone intégré ou de l’audio 3D. Mieux encore, quiconque possède une PlayStation 5 peut y jouer sans problème, car elle est préinstallée gratuitement sur chacun d’eux. Espérons qu’à l’avenir, d’autres titres utiliseront les incroyables possibilités que nous offre le nouveau DualSense.

Allons-y!