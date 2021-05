Sony développe une IA pour que les ennemis dans les jeux vidéo apprennent et soient plus intelligents

L’intelligence artificielle joue un rôle important dans les jeux vidéo. À de nombreuses reprises, c’est celui qui est en charge des ennemis qui nous entourent et qui essaie de nous tuer de manière plus rusée et celui qui dit à notre partenaire de tirer pour nous mettre à l’abri. Mais ce n’est pas parfait et peut parfois faire des choses bizarres. Sony, cependant, travaille déjà sur une solution entre les mains de Sony AI et PlayStation.

C’est ce qu’affirme la société japonaise dans une présentation stratégique récemment publiée. Au fur et à mesure que l’entreprise progresse, « [Sony AI] a entamé une collaboration avec PlayStation qui rendra les expériences de jeu encore plus riches et plus agréables. « Cette collaboration consiste en profiter de l’apprentissage par renforcement pour développer des agents IA qui peuvent être des adversaires ou des collaborateurs du joueur.

Tu me tues comme ça? Maintenant, vous verrez …

L’idée d’utiliser l’apprentissage par renforcement a des miettes. Fondamentalement, il consiste à appliquer processus d’essais et d’erreurs pour évaluer de nouvelles stratégies d’action. Dans le cas des jeux vidéo, on peut penser à un ennemi qui la première fois qu’on lui fait face, il nous tire de plein fouet et sans se couvrir. On le tue, mais l’IA apprend, après de nombreux morts, que cette stratégie n’est pas optimale.

Le système apprend de ses erreurs et prend des mesures en la matière, de sorte que la prochaine fois que nous affrontons un ennemi, il sait qu’il ne doit pas nous tirer de front et sans couvrir, mais plutôt chercher une couverture, une jupe autour et nous tuer sur le flanc. Il en va de même pour nos assistants, qui peuvent apprendre à être plus utiles selon le contexte (nous couvrir, nous soigner ou nous donner des munitions, par exemple).

‘Starcraft 2’.

Cela n’a rien de nouveau. DeepMind a popularisé l’apprentissage profond en introduisant le monde à AlphaGo, qui a été formé avec des milliers de jeux de Go et a réussi à gagner un humain. Des années plus tard, AlphaGo Zero a réussi à battre son prédécesseur 100 fois de suite en ne s’entraînant que pendant trois jours. Avec qui vous êtes-vous entraîné? Avec elle-même. Elle a rivalisé contre elle-même pour trouver ses faiblesses et apprendre.

En revanche, cette décision Sony épouse le brevet découvert il y a quelques mois. Ce brevet a montré un Système d’IA qui a adapté la difficulté des boss finaux basé sur nos performances. C’est un moyen astucieux de rendre le jeu plus adaptable au joueur et, selon Sony, de rendre «des expériences de jeu encore plus riches et plus agréables».

Lorsque la société japonaise a présenté sa division Sony AI, elle a annoncé qu’elle lancerait « trois projets phares dans les domaines des jeux, de l’imagerie et de la détection, et de la gastronomie ». Il a également assuré que « cette enquête sera menée en collaboration étroite avec les unités commerciales concernées du groupe Sony« Alors peut-être que ce système d’apprentissage par renforcement est la matérialisation de cette recherche. Une question d’attente.

Via | Le bord

Plus d’informations | Sony