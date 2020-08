Sony confirme quel matériel PS4 fonctionnera sur PS5

De nombreux contrôleurs et accessoires PlayStation 4, y compris les volants de course, les casques et les contrôleurs de mouvement PlayStation Move, fonctionneront sur PlayStation 5 et les jeux conçus pour la console de nouvelle génération, a confirmé Sony lundi matin. Mais le contrôleur DualShock 4 de la PS4 aura une limitation importante sur la PS5: la manette de jeu actuelle de Sony ne sera pas compatible avec les jeux PS5.

Sur le blog PlayStation, Sony a décrit la prise en charge des manettes et accessoires PS4 sur PS5. C’est surtout une bonne nouvelle. Les volants, les bâtons d’arcade et les bâtons de vol sous licence officielle «fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge», a déclaré Sony. Les casques sans fil Platinum et Gold, ainsi que les casques tiers qui se connectent via un port USB ou une prise audio, fonctionneront sur PS5. Et les contrôleurs PlayStation Move fonctionneront avec les «jeux PS VR pris en charge sur PS5».

Le DualShock 4 et les manettes de jeu PS4 tierces sous licence officielle fonctionneront avec les jeux PS4 compatibles fonctionnant sur PS5, a déclaré Sony, mais pas pour les logiciels développés spécifiquement pour PS5. Pourquoi? “[We] estiment que les jeux PS5 devraient tirer parti des nouvelles capacités et fonctionnalités que nous apportons à la plate-forme, y compris les fonctionnalités du contrôleur sans fil DualSense », a déclaré Sony.

Le contrôleur DualSense pour PS5 a été dévoilé en avril. Le successeur de la gamme DualShock de Sony comprendra un retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et un réseau de microphones intégré, ainsi qu’un nouveau bouton «Créer» qui remplace le bouton «Partager» du DualShock 4.

Sony a également confirmé que la caméra PlayStation de la PS4 sera compatible avec la PS5, mais nécessitera un adaptateur «qui sera fourni sans frais supplémentaires aux utilisateurs de PS VR». Sony dit qu’il révélera comment les propriétaires de PlayStation Camera peuvent obtenir cet adaptateur à une date ultérieure. Sony a un nouvel accessoire de caméra conçu pour PS5 qu’il appelle la caméra HD.

La PlayStation 5 devrait être lancée dans le courant de ces vacances.