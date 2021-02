Sony confirme que la PlayStation VR de nouvelle génération est en préparation pour PS5

Sorti de nulle part (bien sûr), Sony a annoncé ses plans pour un système PlayStation VR de nouvelle génération pour PS5.

Bien qu’il soit possible de lire le casque PSVR actuel sur la nouvelle console, c’est un peu un casse-tête, avec tous ces câbles et un adaptateur spécial nécessaire pour la caméra PlayStation. Cependant, Sony dit qu’il construit un nouveau système VR pour PS5, comme nous le soupçonnons depuis un certain temps.

Dans un article du blog PlayStation, Hideaki Nishino de Sony l’appelle «une expérience de divertissement ultime avec des sauts spectaculaires en matière de performances et d’interactivité». Les détails sont rares, mais ce qui a été révélé semble très excitant. Tout d’abord, il n’y aura qu’un seul câble entre le nouveau casque et la PS5, ce qui est une grande amélioration par rapport à la configuration complexe du modèle d’origine. Le nouveau système VR « améliore tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie », donc j’espère que cela signifie que tout flou appartient au passé.

Le plus intéressant est peut-être la mention des tout nouveaux contrôleurs VR, « qui incorporeront certaines des fonctionnalités clés du contrôleur sans fil DualSense, avec un accent sur une excellente ergonomie ». Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs en VR seront excellents.

C’est à peu près tout ce que l’on sait à l’heure actuelle. Sony dit de ne pas s’attendre au nouveau PSVR en 2021, donc c’est un peu loin, mais c’est très excitant que le support de la plate-forme continue de s’appuyer sur ce qu’il a réalisé avec le premier casque.

Êtes-vous enthousiasmé par une nouvelle génération de PSVR sur PS5? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.