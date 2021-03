Eh bien, il semble que ce n’était pas une triste rumeur. Sony confirme la fermeture de la PS3, PS Vita et PSP Store pour cet été.

Il y a quelques jours, nous avons fait écho à une rumeur. Dans lequel il était indiqué que, à la fin du mois de mars, le fermeture de la PS3, PS Vita et PSP Store. Un fait qui a déclenché divers débats sur l’intégrité du marché numérique et la perte de contrôle des utilisateurs.

Désormais, PlayStation elle-même l’a officialisé via une entrée sur son blog officiel et avec des courriels envoyés aux utilisateurs, anticipant l’événement et les dates précises auxquelles nous ne pourrons plus continuer à acheter des jeux numériques sur lesdits systèmes.

La PSP et la PS3 PS Store fermeront en premier; la PS Vita un mois plus tard. Le mail envoyé par Sony indique que le 2 juillet 2021 le PS Store de PS3 et PSP, la première console portable de PlayStation, sera fermé. Son successeur, PS Vita, aura son propre PS Store ouvert un peu plus longtemps, jusqu’au 27 août. Ce jour-là, ils disparaîtront complètement.

Dans la communication qui a été envoyée à ses utilisateurs, ils précisent également ce que cela signifie. Vous ne pourrez pas acheter de contenu numérique ou d’achats intégrés pour PS3, PS Vita et PSP, où la vitrine a fermé en 2016, mais jusqu’à présent, vous pouviez effectuer des achats dans le jeu.

La lettre envoyée à vos joueurs justifie également la décision que l’entreprise a prise. «Après avoir pesé les choses, nous avons décidé d’apporter ces changements dans le but de concentrer les ressources du PlayStation Store sur PS4 et PS5.

Ce qui nous permettra d’améliorer encore l’expérience client. Nous vous remercions de soutenir ces plateformes pendant toutes ces années«.

Si vous n’avez pas encore reçu l’e-mail, vous le ferez probablement dans les prochaines heures ou les prochains jours. Là, une FAQ explique ce qui va se passer à partir de maintenant. Il précise que vous pouvez continuer à télécharger le contenu numérique que vous possédez déjà sur toutes les plateformes.

Ce qui signifie que si vous avez acheté un jeu et l’avez désinstallé, vous n’aurez aucun problème à le télécharger à nouveau même si le PS Store n’est plus actif. La même chose avec les jeux PS Plus tant qu’il y a un abonnement actif au service.

En ce qui concerne les fonds du portefeuille, les jeux et les coupons peuvent toujours être utilisés sur les trois plates-formes. Mais vous ne pourrez plus ajouter de fonds de portefeuille, tels que des cartes-cadeaux.

L’argent que vous avez économisé sur votre compte ne peut être utilisé que pour acheter des produits PS4 ou PS5, que ce soit sur le site Web du PS Store ou depuis l’application. Le contenu Cross-Buy peut également être acheté dans n’importe quel support disponible et accéder aux versions pour PS4 et pour PS3 / PS Vita / PSP.