Sony annonce un partenariat avec Deviation Games pour créer une nouvelle IP

Sony a annoncé un nouveau partenariat avec un nouveau développeur pour créer une nouvelle adresse IP sous son aile pour les consoles PlayStation. Deviation Games crée une « toute nouvelle adresse IP originale », et c’est à peu près tout ce que nous savons.

Dans le cadre d’un article sur le blog PlayStation, le PDG Dave Anthony a déclaré : « Bien que je puisse confirmer que le développement est déjà en cours, il est vraiment tôt pour nous d’entrer dans les détails spécifiques. Nous nous appuyons sur ce que nous avons appris au cours de nos décennies collectives jeux, mais nous voulons aussi créer quelque chose de nouveau et débordant d’innovation comme vous n’en avez jamais connu auparavant. Nous n’avons pas peur de dire que nos ambitions sont très élevées : nous nous efforçons de créer un énorme contenu. jeu riche en mettant l’accent sur beaucoup d’action et beaucoup d’énergie, mais restons-en là pour l’instant et j’espère que ce ne sera pas long avant que nous puissions en partager plus. »

Aux côtés de Jason Blundell, qui est surtout connu pour son travail sur la franchise Call of Duty, Deviation Games compte déjà plus de 100 employés. « À nos fans, en particulier ceux qui ont suivi le travail passé de certains membres de notre équipe au fil des ans : merci pour tout votre soutien, en particulier maintenant que nous nous aventurons à créer quelque chose pour nous-mêmes. »