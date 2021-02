Sony annonce un état des lieux pour le jeudi 25 février

Le jeudi 25 février, nous avons tous un rendez-vous. Un nouvel état de jeu arrive où nous aurons plus d’informations sur les jeux vidéo qui arriveront sur PS5.

La semaine dernière, nous avons eu une partie de Nintendo Direct dans laquelle tout le monde n’est pas content. C’est maintenant au tour de SONY et de son State of Play, un événement dans lequel des jeux, des jeux et d’autres jeux sont présentés et que nous pouvons voir le jeudi 25 février.

«Dans la transmission de State of Play ce jeudi, nous aurons de nouvelles mises à jour et une analyse de 10 jeux qui arrivent pour PS4 et PS5, y compris de nouvelles annonces et des nouvelles sur certains des jeux indépendants de tiers que vous connaissiez déjà dans la présentation de PS5 en juin. »

«L’événement durera environ 30 minutes, plus ou moins. Je veux connaître ton avis! Remarque rapide: il n’y aura pas de mise à jour matérielle PlayStation pour cet épisode. Nous nous concentrerons sur les grands jeux qui sortiront dans les mois à venir. «

Depuis les principales chaînes de Twitch et Youtube, nous pouvons voir l’événement qui durera environ 30 minutes. Dans ce nouvel état de jeu pour février, nous aurons des informations sur les jeux qui arriveront sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Sony n’a pas donné plus de détails sur les « jeux vidéo » qui seront affichés. Ils ont clairement indiqué qu’il n’y aura pas de nouvelles de mise à jour matérielle. Autrement dit, n’attendez pas l’annonce des critiques de Playstation 4, des nouvelles sur les nouvelles lunettes VR ou des choses du genre.