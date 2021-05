Sony a-t-il des projets pour Spider-Man?

Une fois qu’il aura été créé en décembre Spider-Man: pas de retour à la maison finalisera l’accord entre Sony et Marvel pour que le héros fasse partie de la MCU. Le personnage reviendra-t-il à Sony? Allez-vous conclure un nouvel accord pour continuer dans le MCU? Il y a beaucoup de questions, surtout compte tenu des rumeurs qui indiquent la possibilité d’un « SpiderVerse » dans la prochaine entrée arachnide. De cette manière, Tom Holland, Je pouvais traverser le trottoir sans aucune difficulté.

Pendant, Sony est en cours de fabrication de son propre univers de personnages liés à Spidey. Déjà créé Venin, qui a une suite sur le chemin, et viendra également Morbius. N’oubliez pas l’annonce de Kraven le chasseur. Beaucoup des grands ennemis de Homme araignée dans les vignettes, ils feront partie du monde que la société de production est en train de créer.

Panitch de Sanford, cadre de Sony, ont parlé des alternatives qu’ils gèrent actuellement: «Nous ne pensons pas vraiment à nos 900 personnages comme à lui. SpideyVerse. Nous avons Univers Marvel. En raison du volume de personnages que nous avons, attendez de voir Venom, nous ne manquons pas Spider-Man. «

«Nous avons vraiment un plan. Je pense que c’est un peu plus clair pour les gens maintenant où nous allons. Pas de retour à la maison il y aura plus de révélations « confirma Panitch.

Bien que l’exécutif n’ait pas fermé la porte à un nouvel accord avec Kevin Feige et Marvel, tout indique qu’il y a beaucoup d’idées pour l’avenir de Spidey, y compris l’équipe de méchants Les six sinistres, quelque chose que les fans veulent voir depuis des années. « Ce serait vraiment cool! »Fit remarquer Panitch.

N’oubliez pas que certains personnages de la série précédente du héros feront partie de la prochaine entrée dans le MCU: J. Jonah Jameson, Doc Ock et Electro Ils reviendront pour rendre la vie de Peter misérable. Seront-ils connectés à vos versions précédentes de Sony? La rumeur indique que oui.

Ce qui est certain, c’est que Homme araignée a encore un long chemin à parcourir dans le MCU et en même temps, vous pourriez bénéficier de l’interaction avec les personnages de Sony. La conclusion n’est donc qu’une: la SpiderVerse Ce serait une victoire à la fois pour les sociétés de production et pour les fans du personnage.