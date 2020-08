Sonos Arc à l’épreuve: home cinéma dans un bar

Avec la nouvelle barre de son haut de gamme Sonos Arc, le fabricant veut apporter «un vrai son de cinéma» dans vos quatre murs. Onze haut-parleurs intégrés promettent un son surround puissant – sans haut-parleurs arrière. La barre de son a dû faire ses preuves lors de notre test.

Conception et connexions: discrètes et économiques

Les barres de son sont de longues barres avec des haut-parleurs. À cet égard, il est difficile pour les fabricants de marquer avec la conception de leurs barres de son. L’aspect uniforme et la discrétion parlent pour le Sonos Arc. À l’exception du texte et des icônes, la barre de son est entièrement noire, éventuellement complètement blanche. À l’exception du dos, de minuscules trous ont été percés dans le boîtier métallique d’où provient le son. Peut-être que ma conception est trop fonctionnelle – notre photographe Jessica et notre collègue TURN ON Vera ont vraiment aimé la barre de son.

Avec une longueur luxuriante de plus d’un mètre, le Sonos Arc s’étend presque complètement d’un côté d’un téléviseur de 55 pouces à l’autre. Il peut être placé sous le téléviseur ou fixé au mur. Beau détail: un capteur de lumière ambiante allume automatiquement la lumière des LED d’état – si vous regardez la télévision dans une pièce sombre, elles sont désactivées et ne vous distraient pas.

En face se trouve le petit logo «Sonos» de couleur argent, au-dessus il y a des boutons tactiles pour les commandes, en haut à gauche un bouton avec des lumières pour le microphone pour la commande vocale. À l’arrière se trouvent la connexion LAN, le port HDMI avec eARC, la connexion pour le câble d’alimentation et un bouton de couplage pour la configuration.





Le téléviseur est connecté au port HDMI eARC, qui prend également en charge l’ARC «normal».



En plus d’une connexion Wi-Fi, une connexion directe au routeur avec un câble réseau est également possible.



Vous pouvez fixer un support mural disponible séparément à ces trous.

Cette économie de connexion est typique des produits Sonos. Les barres de son concurrentes comme le Samsung HW-Q90R en offrent plus, comme un port HDMI supplémentaire et une entrée optique. Avec d’autres concurrents, vous trouverez souvent une connexion USB et une prise jack. Après tout: Le Sonos Arc est livré avec un adaptateur audio optique qui peut être connecté à la connexion HDMI de la barre de son.

Conclusion: Le Sonos Arc se trouve discrètement sous le téléviseur ou sur le mur. Les connexions sont enregistrées, comme c’est typique pour Sonos – certains utilisateurs auraient certainement préféré un deuxième port HDMI ou une connexion jack.

Logiciel: pour le réglage du son, la diffusion en continu et d’autres haut-parleurs Sonos

Avec les appareils Sonos, l’intégration à Internet joue un rôle majeur.

La barre de son peut être configurée à l’aide de l’application Sonos et utilisée pour lire du contenu en streaming tel que de la musique. Pour ce faire, vous avez besoin d’un compte Sonos. Pour une simple reproduction sonore du téléviseur, il suffit de connecter la barre de son au téléviseur via HDMI-ARC. Vous le sélectionnez comme appareil de lecture audio dans les paramètres du téléviseur et le Sonos Arc est automatiquement activé au démarrage du téléviseur. Vous connectez d’autres appareils tels qu’une console de jeux ou un lecteur Blu-ray au téléviseur.

La configuration de la barre de son est très simple et pratique. Vous pouvez régler le son dans l’application Sonos. Il existe un égaliseur, une limite de volume, une synchronisation labiale, un mode nuit et d’autres options de réglage. Le Sonos Arc peut également être associé à d’autres enceintes Sonos compatibles à l’aide de l’application. Ils peuvent alors servir d’enceintes arrière pour les effets surround ou, dans le cas du Sonos Sub, de subwoofer.

Le contrôle sur l’écran tactile de la barre de son est rudimentaire, plus est possible avec l’application Sonos.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la commande vocale intégrée via Amazon Alexa ou Google Assistant pour lire de la musique, allumer le téléviseur, régler le volume ou poser des questions. La commande vocale pour les films et les séries ne fonctionne que via un appareil de streaming vidéo tel qu’Amazon Fire TV ou via Smart TV. En dehors de cela, des applications de streaming telles que YouTube Music et bien d’autres peuvent être intégrées à l’application Sonos. Si vous écoutez de la musique dans l’application, la barre de son la lit.

Conclusion: L’utilisation de l’application Sonos avec compte est nécessaire pour les fonctions importantes de la barre de son. Cela devrait déranger certains. Si vous vous impliquez, vous obtenez un logiciel assez intuitif avec de nombreuses options.

Voici l’application Sonos

Son: pas trop promis

Au début, j’ai regardé une série de la série “Carnival Row” avec le Sonos Arc. Ma première pensée: le cinéma! La qualité sonore élevée, la scène large ainsi que la lecture dynamique avec des basses fortes mais pas dominantes m’ont rappelé ma dernière visite au cinéma. La bonne première impression a été confirmée par d’autres tests avec des films comme “Jurassic World” et des jeux comme “The Last of Us 2”. Le Sonos Arc a également su m’emporter quand il s’agissait de jouer de la musique, qu’il s’agisse de morceaux classiques différenciés ou de punk rock sauvage.

Cela devient plus compliqué lorsqu’il s’agit d’évaluer les capacités surround du Sonos Arc. Au début, il ne m’était pas possible de tester Dolby Atmos car mon téléviseur ne possède pas de port eARC, mais uniquement une connexion ARC normale. Seul eARC offre la bande passante nécessaire pour les formats de son 3D comme Dolby Atmos. La plupart des acheteurs potentiels le feront. Si les deux canaux de hauteur ne sont pas utilisés, les haut-parleurs correspondants servent à amplifier les graves. Incidemment, le Sonos Arc ne prend pas en charge DTS pour des raisons de licence.

La qualité sonore est convaincante, mais malheureusement, le Sonos Arc ne peut pas lire le DTS.

Si vous configurez le Sonos Arc avec un iPhone, le son de la barre de son peut être ajusté à vos quatre murs à l’aide des microphones de l’iPhone. Malheureusement, cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs d’Android, car la technologie correspondante diffère trop des appareils Android, comme nous l’a expliqué le fabricant. Je n’ai donc pas pu tester cette fonctionnalité. En plus des haut-parleurs en hauteur pour les utilisateurs de Dolby Atmos, deux haut-parleurs sur les côtés de la barre de son et deux tweeters qui émettent obliquement vers l’arrière sont utilisés pour générer le son surround. Les ondes sonores rebondissent sur les murs et atteignent finalement l’audition du spectateur par les côtés et même par derrière.

Le résultat est, avec une installation raisonnablement adaptée au milieu de la pièce, un son surround qui ne ressemble pas à un surround virtuel simulé ou à celui d’un système surround réel avec des enceintes arrière physiques. Un son diffus et polyvalent peut être entendu. Cela m’entraîne davantage dans l’action et contribue à la sensation du cinéma, mais n’atteint pas la précision d’un véritable système surround. Je suppose que le son sera suffisant pour la plupart des utilisateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez par exemple acheter deux enceintes Sonos Five pour un meilleur effet surround. Il en va de même pour les basses: elles sont déjà puissantes et vont au plus profond – le caisson de basses Sonos Arc devrait l’améliorer encore un peu.

Des haut-parleurs sont également logés sur les côtés du Sonos Arc.

J’ai été agréablement surpris par le fait qu’une seule barre de haut-parleurs peut créer une scène sonore aussi complète. Les amateurs qui en rient maintenant et se réfèrent au son supérieur à travers ses haut-parleurs aigus et arrière dédiés peuvent également avoir raison. Cependant, comme le montre la tendance aux barres de son et à l’écart des systèmes surround, ce n’est évidemment pas si important pour la plupart des utilisateurs. Les passionnés peuvent le regretter, je le regrette un peu moi-même. Une chose est sûre: les barres de son haut de gamme telles que le Sonos Arc offrent un son de cinéma qui ne justifie plus le supplément et l’effort supplémentaire pour les vrais systèmes surround pour la plupart.

Conclusion: Le Sonos Arc produit en fait un son de cinéma – clair, dynamique et spatial. Le son surround est convaincant pour une barre de son, mais les systèmes avec plusieurs haut-parleurs physiques offrent une plus grande précision. Le problème peut être résolu avec d’autres haut-parleurs Sonos qui peuvent être utilisés comme haut-parleurs arrière. Seul un système Dolby Atmos à part entière avec des enceintes de bonne hauteur ne peut rien faire contre Sonos.

Conclusion: excellente barre de son

Le Sonos Arc m’a surpris positivement.

Le Sonos Arc est à la hauteur de sa demande de prime. De la bonne finition et du design discret à l’excellent son, la barre de son sait convaincre. L’acheteur doit accepter le fait que le fabricant a économisé sur les connexions. Ne pas utiliser DTS en dérangera également certains. Cependant, le son du home cinéma en particulier est tellement impressionnant que la barre de son vaut son prix de 900 euros.