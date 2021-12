Sonic the Hedgehog célèbre Noël avec Yule Log Livestream

nous ne pourrons pas regarder Sonic le hérisson 2 jusqu’en avril, mais le personnage basé sur un jeu vidéo réserve encore une surprise spéciale aux fans pour les fêtes de fin d’année. Un livestream a été téléchargé sur YouTube pour aider à sonner pendant les vacances, et comme vous pourrez le voir en le regardant, la décoration pour Noël va beaucoup plus vite lorsque vous courez à grande vitesse. Vous pouvez regarder la vidéo du flux ci-dessous, ainsi que le livestream diffusé 24h/24 et 7j/7 sur NickRewind, pour voir à quoi cela ressemble lorsque Sonic installe la maison pour l’arrivée du Père Noël.

C’est une gâterie amusante pour la saison des vacances, mais c’est aussi pour aider à promouvoir la sortie de la suite à venir Sonic le hérisson 2. Après le grand succès du film original, la suite ramène le réalisateur Jeff Fowler avec un nouveau scénario de Pat Casey, Josh Miller et John Whittington avec une histoire de Casey et Miller. Il est produit par Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara et Hitoshi Okuno. Les producteurs exécutifs sont Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales et Tim Miller.

Le synopsis de la suite se lit comme suit : « Le hérisson bleu préféré au monde est de retour pour une aventure de niveau supérieur dans Sonic le hérisson 2. Après s’être installé à Green Hills, Sonic est impatient de prouver qu’il a ce qu’il faut pour être un vrai héros. Son test intervient lorsque le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de détruire les civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage à travers le monde pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Des cinéastes derrière Le rapide et le furieux et Dead Pool, Sonic le hérisson 2 met en vedette James Marsden, Ben Schwartz en tant que voix de Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally et Jim Carrey de retour, aux côtés de nouveaux ajouts Shemar Moore, avec Idris Elba en tant que voix de Knuckles et Colleen O’Shaughnessey en tant que voix de Queues. »





« Aussi incroyable que Jim l’était dans le premier film, j’ai l’impression que cette version de Robotnik lui a permis d’aller encore plus loin et d’exploiter tout ce que tout le monde aime chez Jim Carrey », a également taquiné Fowler à propos du retour de Carrey. « Il adore jouer ce personnage, s’amuse tellement à le faire, apporte tellement d’idées chaque jour sur le plateau. C’est juste complètement sa création, et je pense que le public va passer un moment tellement incroyable avec ça. Comment pouvez-vous non ? La moustache est incroyable. Il s’est littéralement transformé en Eggman que les fans connaissent depuis les jeux, et c’est génial.

Il a ajouté: « Il a juste une gamme incroyable de talents. C’est génial. Je ne peux pas croire que j’ai maintenant eu l’opportunité de faire deux films avec lui, ayant grandi et aimé tant de ses films quand j’étais enfant . Donc c’est vraiment tout simplement extraordinaire. »





Sonic le hérisson 2 fait son entrée dans les salles de cinéma le 8 avril 2022. En attendant, vous pouvez passer les fêtes de fin d’année en revisitant le premier Sonic l’hérisson film, qui est actuellement diffusé sur Hulu et Paramount+.





