« Sonic the Hedgehog 2 » présente sa première affiche officielle

« Sonic the Hedgehog » a officiellement dévoilé le premier aperçu de sa suite très attendue, mais pas de la manière à laquelle de nombreux fans s’attendraient. L’équipe de Paramount Pictures a présenté sa première affiche officielle, qui présente quelques détails qui plairont aux fans les plus passionnés de la franchise de jeux vidéo.

L’affiche elle-même anticipe le retour du hérisson bleu bien-aimé qui donne son nom au film, qui sera accompagné de Tails, son fidèle compagnon de la franchise de jeux vidéo qui a été présentée à la fin du précédent volet. Cela nous prépare également au retour de Jim Carrey dans son rôle de docteur Robotnik, qui ressemble désormais davantage à celui de la série de jeux vidéo.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Henry Cavill a révélé qu’il avait toujours son costume de Superman

Le détail le plus excitant est la confirmation de la première bande-annonce du film, qui sera dévoilée demain 9 décembre lors de la cérémonie annuelle des « The Game Awards », qui est diffusée dans le monde entier via les réseaux sociaux officiels de l’événement.

« Sonic the Hedgehog 2 » a actuellement une date de sortie prévue pour le 8 avril 2022, confirmant qu’il aura la participation des acteurs originaux du premier opus, en plus d’ajouter Idris Elba prêtant sa voix à Knuckles et Colleen O’Shaughnessey comme la voix de Miles « Tails » Prowler.

O’Shaughnessey est jusqu’à présent le seul membre de la franchise Sonic originale à prêter sa voix dans son adaptation cinématographique, ayant participé pendant des années à diverses productions animées pour la télévision et à certains des jeux vidéo que Sega a présentés au cours des dernières générations de consoles, son arrivée sur la bande est donc bien accueillie par les fans.

Selon un synopsis (pas encore confirmé par Paramount), Sonic est de retour dans sa maison de Green Hills lorsque le docteur Robotnik revient avec Knuckles, son nouvel allié, pour entreprendre la recherche d’une émeraude suffisamment puissante pour détruire le monde. Ben Schwartz revient prêter sa voix à Sonic, accompagné de James Marsden dans le rôle de Tom Wachowski, un policier qui se lie d’amitié avec Sonic.