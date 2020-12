"Sonic le hérisson 2": Knuckles est censé apparaître dans la suite

Après quelques allers-retours sur la conception des personnages, «Sonic the Hedgehog» est devenu un véritable succès au box-office début 2020. Il va sans dire qu’une suite ne sera pas longue à venir. Maintenant, il y a les premiers détails sur la production. La rumeur la plus excitante: Knuckles célébrera ses débuts à l’écran dans la suite – et aura plus qu’un simple camée!

Le réalisateur Jeff Fowler donnera à Echidna Knuckles un rôle plus important dans « Sonic the Hedgehog 2 », rapporte The Illuminerdi. De plus, les exploitants du site veulent savoir que le film Knuckles sera fortement orienté vers sa version jeu vidéo – une information qui devrait rassurer tous les fans qui ont encore en tête le premier design de film bâclé de Sonic. Selon Illuminerdi, Knuckles pourra glisser et escalader les murs du film.

De plus, il pourrait être intéressant de noter que Knuckles est décrit dans les jeux vidéo comme un personnage crédule, initialement introduit par le Dr. Robotnik alias Dr. Eggman (dans le film: Jim Carrey) est manipulé. Il apparaît donc d’abord comme le rival de Sonic, avant de voir à travers les mensonges d’Eggman et de prendre le parti du hérisson de course bleu.

Début de la production en mai

Si tout se passe comme prévu, « Sonic the Hedgehog 2 » devrait arriver dans les salles françaises le 7 avril 2022. Jusqu’à présent, le studio de cinéma Paramount ne semble pas s’attendre à des retards dus à la pandémie corona: selon Illuminerdi, le début de la production est prévu pour mai 2021.