Sonic Forces 2 aurait été divulgué sur le site Web de SEGA d’ici 2021

Apparemment, une erreur sur le site a montré la possibilité de réserver le titre aux côtés de ses multiples plateformes

Forces soniques Il est sorti il ​​y a près de trois ans, et dès le premier instant, la réalité est qu’il n’a convaincu ni les médias ni les joueurs eux-mêmes. Le titre était clairement celui d’opinions partagées, bien que malgré cela depuis SEGA ils ont pu confirmer peu de temps après les ventes qu’il avait récoltées étaient plus que satisfaisantes. Compte tenu de cela, se présente maintenant la possibilité que Sonic Forces 2 soit une réalité à l’intérieur de l’entreprise.

Sonic Forces 2, réel?

Ensuite, nous vous laissons avec le tweet pour lequel il a commencé à spéculer avec le lancement du supposé Sonic Forces 2 pour Juin 2021:

Comme nous pouvons le voir, apparemment une erreur informatique a divulgué l’existence de Sonic Forces 2, qui verrait la lumière dans PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Il faut noter, en revanche, que la seule preuve que nous ayons de l’existence de cette suite est le tweet susmentionné, donc Nous ne pouvions pas exclure que c’était en fait un faux de l’utilisateur en charge de le publier.

Sur SEGA, nous nous souviendrons que les déclarations les plus récentes de la société sont passées par le succès de Persona 4 sur Steam, qui avait invité l’entreprise japonaise à réfléchir sur le fait qu’il est temps de commencer amenez tous vos jeux dans une perspective plus multiplateforme. En ce sens, ils ont déjà précisé qu’ils chercheraient à créer plus de ports de leurs jeux à la fois pour PC et pour tout autre système, ce dont vous pouvez lire plus en détail ci-dessous:

Les forces soniques originales ont vu la lumière spécifiquement pendant la 7 novembre 2017, et il l’a fait pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂