Sonic et Tails roulent à la vitesse du son dans Super Monkey Ball : Banana Mania

Super Monkey Ball : Banana Mania approche à grands pas et sortira sur PlayStation 5 et PS4 début octobre. Le jeu fait revivre une franchise SEGA bien-aimée, remasterisant les jeux originaux dans une énorme collection, et il a l’air plutôt bien jusqu’à présent. Récemment, il a été révélé que Beat de Jet Set Radio sera un personnage jouable, et il n’est pas la seule star invitée de SEGA.

Oui, Sonic et Tails se joindront à l’amusement de roulement de balle. La paire peut être vue dans la courte vidéo ci-dessus, et il semble que l’utilisation de l’une d’entre elles remplacera les bananes par des anneaux, ce qui est une belle touche. Ces personnages sont gratuits et pourront être débloqués dans le jeu via un jeu normal, il n’y a donc pas à s’inquiéter de manigances de précommande ici.

Êtes-vous excité pour Super Monkey Ball : Banana Mania ? Quels autres personnages SEGA voulez-vous voir dans le jeu ? Allez vite dans la section commentaires ci-dessous.