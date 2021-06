Sondage : Quel est votre jeu PS5 et PS4 préféré de 2021 jusqu’à présent ?

Nous nous approchons rapidement du milieu de 2021, il est donc temps de faire le bilan de l’année jusqu’à présent. Cela a été une étrange période de six mois pour les jeux PlayStation, avec des épisodes rapides de plusieurs versions suivies de sécheresses. Et puis le cycle se répète à nouveau. Pourtant, nous avons eu droit à des expériences de qualité, surtout si vous avez la chance de posséder une PS5. Nous commémorons cela dans le dernier sondage Push Square, en vous demandant de sélectionner vos trois titres PS5 et PS4 préférés de 2021 jusqu’à présent.

Il nous reste encore six mois avant le début du débat annuel sur le jeu de l’année, mais nous avons déjà quelques favoris qui appartiennent à la conversation. Aujourd’hui, il s’agit de les célébrer et de voir comment vos propres pensées et opinions s’alignent avec les autres membres de la communauté. Par conséquent, n’hésitez pas à voter dans notre dernier sondage et à développer vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.