Sondage : Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour juillet 2021 ?

Après non pas une, mais deux fuites différentes, le Gamme PlayStation Plus pour juillet 2021 a été confirmé à l’heure habituelle plus tôt cette semaine. C’était la deuxième fuite qui s’est avérée légitime, avec A Plague Tale: Innocence sur PS5 rejoint par Call of Duty: Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds sur PS4.

Dès le départ, nous allons souligner que l’inclusion de WWE 2K Battlegrounds est discutable. Il s’agit d’un jeu qui a été critiqué lors de son lancement en septembre de l’année dernière, et compte tenu de la solidité des récentes sélections PS Plus, il n’est pas étonnant que nous ayons déjà vu une réaction contre la programmation de juillet.

Mais au moins les deux autres jeux équilibrent les choses dans une certaine mesure. Le port PS5 de A Plague Tale est évidemment une nouvelle version d’un titre bien reçu, et Black Ops 4 est une entrée bien notée dans la franchise Call of Duty.

Mais comme toujours, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous satisfait de la sélection PS Plus de juillet 2021 ? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous une opinion honnête dans la section commentaires ci-dessous.