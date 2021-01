Sondage: Box Art Brawl: Duel # 76 – Final Fight 3

Bienvenue à nouveau dans Box Art Brawl, notre concours pour découvrir quelle couverture de jeu rétro est la meilleure parmi deux ou plusieurs variantes mondiales du même jeu.

La dernière fois, nous avons apprécié le silence de Resident Evil: Silence mortel à l’occasion du quinzième anniversaire du port DS. Le Japon a pris un peu plus d’un tiers des voix – et l’Europe a attrapé près d’un cinquième – mais c’est l’Amérique du Nord qui a brisé le silence (mortel) avec une exclamation exaltée ayant dépassé notre sondage d’approbation avec 46%.

Nous ne pouvons tout simplement pas nous éloigner de Capcom, semble-t-il, car cette semaine, c’est la série Final Fight qui revient à la bagarre avec un jeu qui a eu 25 ans ce mois-ci. Oui, bagarreur SNES Combat final 3 prend la puissance de son alter ego japonais, Combat final difficile. L’Europe et l’Amérique du Nord s’associent pour cette édition Duel, car les couvertures des deux territoires sont extrêmement similaires.

Nous avons regardé Mike Haggar et l’équipage se battre dans Box Art Brawl # 11. Le Japon a gagné ce tour, mais voyons s’il peut jouer deux contre deux …

Amérique du Nord et Europe



La couverture nord-américaine présente l’art classique de la bagarre de rue dans le style de la fin des années 80 / début des années 90. Chaînes, couteaux, battes de baseball, murs de briques, torses ondulés, décolleté à peine contenu, grimaces, coupes de cheveux ridicules, le flic des Village People – il a tout.

Tout est joliment rendu avec des couleurs chaudes, et il a aussi un logo kickass. La version européenne décale un peu le cadrage, mais c’est par ailleurs presque identique. Peut-être que notre nostalgie du beat ’em up prend le dessus sur nous, mais c’est un bon départ de l’Ouest.

Japon

La version Super Famicom – connue dans la région sous le nom de Final Fight Tough – utilise un art totalement différent sur un fond bleu éthéré. Un logo éclaboussé similaire occupe le tiers supérieur, bien qu’une bande en faux or longe le haut de la boîte derrière les logos Capcom et SFC (oui, cet effet marbré fait partie de l’impression et ne pas un morceau de carton froissé).

Nous aimons la composition, mais les personnages ne sont pas aussi luxuriants ou substantiels sur cette couverture. De toute évidence, ils sont rendus dans un style différent, mais lorsqu’ils sont vus côte à côte, nous ne pouvons nous empêcher de préférer l’image d’ensemble utilisée en Occident. Pourtant, ça ne dépend pas de nous, n’est-ce pas?

Alors, vous avez vu les deux derniers combattants, mais lequel sera le dernier debout? Choisissez votre favori et cliquez sur ‘Voter’ pour nous le faire savoir ci-dessous:

Certainement un choix difficile, hein? … Hein?! … Bonjour? …

N’hésitez pas à nous faire part de votre raisonnement ou à revenir sur ce que vous faisiez avant de voter – c’est bien aussi. Passez une bonne semaine et à la prochaine.