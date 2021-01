Sondage: Box Art Brawl # 75 – Resident Evil: Deadly Silence

Bienvenue à nouveau sur Box Art Brawl, notre sondage régulier pour savoir quelle région a obtenu la meilleure pochette pour une version rétro particulière.

La dernière fois, nous avons regardé le bijou DS de Capcom Ghost Trick: Détective fantôme en l’honneur de son 10e anniversaire (en Occident). La couverture nord-américaine l’a pris d’assaut avec plus de 60% des voix, laissant le Japon avec un quart et l’Europe pour éponger le reste.

Cette semaine, nous restons avec Capcom et la Nintendo DS pour un autre combat anniversaire. Oui, Resident Evil: Silence mortel lancé il y a quinze ans le 19 janvier 2006, apportant l’original PlayStation de Shinji Mikami sur l’ordinateur de poche de Nintendo à temps pour le 10e anniversaire de la série. En utilisant l’écran tactile du système et en ajoutant quelques mécanismes au cadre d’origine, Deadly Silence est un petit port sous-estimé et reste un excellent moyen de revisiter l’horreur du film B shlocky et les visuels du jeu du milieu des années 90 dans sa forme originale (comme opposé au REmake magnifiquement lisse et repensé).

La série Resident Evil est un habitué de la ‘Brawl, bien sûr, avec pas moins de quatre apparitions précédentes à ce jour; Les variantes de Resident Evil 0, Resident Evil 3: Nemesis, Resident Evil 2 et Resident Evil 4 se sont toutes battues pour votre approbation dans le passé.

Alors, emportez vos sandwichs (Jill) et retournons dans le manoir Spencer …

L’Europe 

La couverture européenne met le tyran macabre sur un fond rouge sang adéquat avec sa griffe mutante visible, bien que largement couverte par le logo. Nous avons cependant une bonne vue de ses abdos de dynamite en dessous, et de son impressionnant ensemble de gnashers au-dessus.

Il ne se passe pas grand-chose ici. Nous aimons le rouge profond et l’impression générale du grand méchant, bien que ce soit un peu dans votre visage et ne transmette pas beaucoup de tension que vous ressentirez en explorant les couloirs ternes du manoir. Je dois adorer la petite touche jaune de ce logo Capcom, cependant.

Amérique du Nord



La couverture nord-américaine ajoute plus d’action, avec Jill Valentine à mi-chemin avec deux armes à feu dans ses mains, un tir. Elle est flanquée d’une horde de zombies (et d’un reptilien peu recommandable aux yeux jaunes) tandis que le Tyrant plane sur tout le collage. Sa grosse griffe molle pend de manière menaçante sur l’image, bien que nous ne sachions pas vraiment ce qu’il en fait. Lancer des formes, peut-être?

Le logo est identique mais a rétréci pour montrer plus de l’art. Dans l’ensemble, c’est bien, mais plus générique et moins ciblé que la version européenne.

Japon

La couverture japonaise va pour quelque chose d’un peu plus réfléchi; quelque chose qui évoque la perversité en résidence sans montrer le boss final du jeu ou un héros gung ho, tireur d’arme. Un corbeau inquiétant occupe le devant de la scène encadré par une lumière rouge-orange brûlante, et dans l’obscurité de sa silhouette, vous pouvez distinguer le visage éclairé d’un zombie et le vague contour du manoir Spencer.

Sachant qu’il s’agissait d’un jeu sorti au moment du 10e anniversaire de l’original emblématique, il est raisonnable de supposer que tout le monde savait déjà ce qu’était « Biohazard », donc cette couverture plus évocatrice aurait bien fonctionné. Bien que ce ne soit pas aussi immédiatement accrocheur, nous admirons comment cela évite l’évidence.

Alors, vous avez vu les options, mais laquelle réside dans votre cœur? Choisissez votre favori et cliquez sur « Voter » pour nous le faire savoir ci-dessous:

Quinze ans! N’hésitez pas à partager vos souvenirs de cette REmake à plus petite échelle ci-dessous. Nous espérons que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé – hNous avons passé une excellente semaine et nous vous reverrons pour un autre Box Art Brawl.