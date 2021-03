Sondage: Avez-vous joué à Yakuza: Like a Dragon, et quel score lui attribueriez-vous?

Yakuza: Like a Dragon a finalement été lancé sur PlayStation 5 plus tôt cette semaine, après la fin d’une période d’exclusivité Xbox sur le matériel de nouvelle génération. Le RPG souvent insensé fonctionne mieux que jamais sur le nouveau système de Sony, et même si nous l’avions déjà joué à mort sur PS4, nous en avons encore profité sur PS5. À son meilleur, nous pensons que c’est une aventure urbaine passionnante, comme indiqué dans notre revue Yakuza: Like a Dragon PS5.

Mais comme toujours, nous voulons savoir ce que vous pensez. Avez-vous joué à Yakuza: Like a Dragon? L’avez-vous racheté sur PS4 ou attendiez-vous la version PS5? Faites-nous savoir dans nos sondages, puis nourrissez-nous autant de pensées honnêtes que possible dans la section commentaires ci-dessous.