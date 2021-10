Sondage : avez-vous acheté les Gardiens de la Galaxie de Marvel ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy est maintenant disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Le jeu d’action sous licence est la deuxième tentative de Square Enix d’adapter une propriété Marvel bien-aimée, mais contrairement au malheureux Marvel’s Avengers, Guardians of the Galaxy a été très bien reçu. d’emblée.

« Pour autant d’incertitudes entourant les Gardiens de la Galaxie de Marvel, le jeu final a été livré », lit-on dans notre critique 8/10 des Gardiens de la Galaxie de Marvel sur PS5. « Des combats amusants et frénétiques constituent la base d’une campagne longue et extrêmement agréable mettant en vedette les personnages que vous aimez et les pistes sur lesquelles vos enfants se bousculent habituellement. Un excellent titre qui mérite d’être développé à l’avenir. » Bon produit!

